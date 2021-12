Le SUV hybride à battre

Alors que le monde de l’automobile fait enfin le grand virage vers l’électrique, tout le monde n’est pas disposé ou même capable de faire le saut. Si vous ne voulez pas d’une Tesla, passer à l’électrique signifie devoir faire face à une infrastructure de charge assez médiocre, et bien que cette infrastructure s’améliore, cela ne change pas vraiment l’ici et maintenant. C’est cependant là qu’intervient un hybride rechargeable, comme le BMW X5 xDrive45e.

Le BMW X5 est un SUV de luxe, avec ce modèle 45e, étant une mise à niveau du xDrive40e de dernière génération que BMW proposait dans le passé. Il offre une meilleure autonomie électrique, une accélération plus rapide et une gamme de fonctionnalités, à la fois optionnelles et incluses, qui rendent l’expérience de conduite meilleure que jamais.

Mais à un prix de départ d’un peu plus de 65 000 $ pour le modèle de base du xDrive45e, vaut-il l’argent, compte tenu de la popularité et de la disponibilité des VUS de nos jours? J’ai utilisé la BMW X5 xDrive45e 2021 pour le savoir.

BMW X5 xDrive45e Prix : 63 700 $+

Extérieur du BMW X5 xDrive45e 2021

La BMW X5 est depuis longtemps une voiture populaire parmi les acheteurs de SUV de luxe, et il est immédiatement facile de comprendre pourquoi. La voiture a un bel extérieur, avec des accents luxueux et une sensation sportive. Jusqu’à présent, il a évité la calandre surdimensionnée proposée par certaines des autres voitures de BMW, au lieu de se vanter d’une calandre rénale qui semble à peu près la taille parfaite pour la voiture.

À l’avant, outre la calandre susmentionnée, vous trouverez les élégants feux laser à LED de BMW. Ils deviennent incroyablement brillants et donnent à la voiture un look plus sportif. Nous examinons la voiture dans une finition gris arctique métallisé, qui est devenue synonyme de BMW au fil des ans. Cela a l’air magnifique.

Bien sûr, alors que le modèle de base du xDrive45e a fière allure, ajoutez quelques options et il sera encore meilleur. Notre modèle est doté de l’ensemble M Sport, avec des roues à rayons en Y de 21 pouces, qui ont également cet accent d’étrier de frein bleu. C’est un bon aperçu, même si tout le monde ne trouvera pas que l’argent supplémentaire en vaut la peine.

L’arrière a l’air super aussi. La voiture propose des feux arrière à LED surdimensionnés, avec un look un peu carré, mais toujours relativement élégant.

De manière générale, la BMW X5 xDrive45e est une voiture à l’allure luxueuse avec un extérieur élégant mais quelque peu sobre. Ce n’est pas exagéré – et je l’apprécie.

Intérieur BMW X5 xDrive45e 2021

L’intérieur de la voiture continue le thème du luxe. La voiture est entièrement équipée de cuir doux au toucher, d’un bel éclairage d’accentuation personnalisable et d’une tonne d’espace de rangement pour les longs trajets sur la route.

Le conducteur et les passagers ont un contrôle total sur leur niveau de confort et leur expérience globale. Les passagers arrière, par exemple, disposent d’un pare-soleil pouvant couvrir leurs vitres. Ils disposent également de commandes de climatisation réglables individuellement et d’un port USB-C pour charger le téléphone. Le conducteur et les passagers avant bénéficient également de nombreuses commandes de siège.

L’éclairage d’accentuation de cette voiture mérite sa propre section. Bien sûr, nous sommes gâtés avec le pack exécutif, qui ajoute des éléments tels que l’éclairage LED intégré au toit panoramique. Il a fière allure et vous pouvez modifier les couleurs dans les paramètres de la voiture.

A l’arrière de la voiture, vous aurez beaucoup de rangement. Le X5 xDrive45e est doté d’un couvercle de chargement, ainsi que d’une double trappe cool qui facilite le chargement d’objets plus volumineux dans la voiture. La voiture a même un bouton pour abaisser la suspension pneumatique. Cela facilite encore plus l’accès au coffre. Et, il y a des boutons à l’intérieur pour abaisser facilement les sièges arrière. Tout est très simple et intuitif, parfait pour transporter de plus grosses charges.

Sous le plancher du coffre se trouve votre câble de charge portable, qui peut se brancher sur une prise de courant ordinaire.

Le combiné d’instruments et les commandes à l’avant sont assez faciles d’accès et ont fière allure. Vous aurez la possibilité de changer facilement de mode de conduite et de contrôler le logiciel avec un cadran physique au lieu de l’écran tactile, si vous le souhaitez. Il y a aussi une bonne quantité de stockage à l’avant, avec un seul chargeur sans fil.

Infodivertissement BMW X5 xDrive45e 2021

En tant que personne qui a examiné la BMW 330e, l’infodivertissement m’était immédiatement familier. Mais même ceux qui n’ont pas d’expérience avec le système iDrive pourront l’apprécier – il est facile à utiliser, et tant que vous passez quelques minutes à vous familiariser avec les paramètres lorsque vous obtenez la voiture pour la première fois, il ne devrait pas être trop de mauvaises surprises.

La voiture prend en charge à la fois Android Auto et Apple CarPlay via une connexion sans fil, et cela a fonctionné parfaitement dans mon utilisation. Alternativement, si vous préférez vous en tenir au propre système d’infodivertissement de BMW, vous bénéficierez de quelques avantages.

Pour commencer, la voiture dispose d’un affichage tête haute, avec le pack Executive. Avec CarPlay, il peut afficher votre vitesse et la limite de vitesse. Cependant, si vous utilisez la cartographie de BMW, elle peut également afficher des directions et une petite carte le cas échéant. C’est une touche très cool et quelque chose que j’ai vraiment aimé utiliser.

Bien sûr, comme c’est généralement le cas, la cartographie et l’infodivertissement de BMW ne sont pas vraiment aussi bien conçus que des services comme CarPlay et Android Auto. BMW a un long chemin à parcourir en matière de conception et de développement de logiciels. Heureusement, la navigation reste relativement facile.

Le combiné d’instruments, qui n’est en réalité qu’un autre écran, est relativement bien conçu. Selon le mode dans lequel vous conduisez, vous obtiendrez des informations telles que la quantité d’essence restante, la quantité de jus restant dans la batterie et même une certaine intégration de la cartographie. Le cluster sert également de moyen de vous dire quand vous utilisez le moteur et quand vous utilisez le moteur électrique. Et, vous serez en mesure de dire quand vous chargez en utilisant le freinage régénératif. C’est agréable de pouvoir voir toutes ces informations en un seul endroit. C’est particulièrement vrai si vous souhaitez utiliser principalement la batterie de la voiture pour conduire.

Sécurité et assistance à la conduite BMW X5 xDrive45e 2021

La BMW X5 xDrive45e est livrée avec un certain nombre de fonctionnalités de sécurité et d’aide à la conduite et pourrait s’avérer utile. Certains d’entre eux sont disponibles dans le modèle de base, la plupart d’entre eux font partie de packages optionnels.

Par exemple, il y a le Pack Professionnel d’Assistance à la Conduite. Cela ajoute les fonctionnalités basées sur la caméra et le radar de BMW, y compris un système de suivi de voie, un assistant d’arrêt d’urgence, etc. Le système de maintien de la voie a fonctionné relativement bien dans notre utilisation. Et, avec le régulateur de vitesse adaptatif, vous approchez de la conduite autonome sur les autoroutes. Il existe également le Pack Aide au stationnement, qui permet de garer automatiquement la voiture. Cela est pratique lors du stationnement en parallèle.

J’ai l’impression qu’au moins certaines de ces fonctionnalités devraient être disponibles dans le modèle de base. Espérons qu’avec le temps, ils cesseront de coûter plus cher. Je comprends qu’à ce stade, des choses comme le maintien de la voie nécessitent des capteurs supplémentaires. Mais alors que nous nous dirigeons vers un monde de conduite autonome, de nombreux clients devront être amenés à laisser leur voiture se déplacer de plus en plus, et l’inclusion de fonctionnalités telles que le maintien de la voie y contribuera.

Performances du BMW X5 xDrive45e 2021

Le BMW X5 xDrive45e est peut-être un SUV, mais il est sportif, se manie facilement et est généralement agréable à conduire. La voiture est rapide lorsque vous en avez besoin et permet de basculer facilement entre les modes selon vos besoins, ou simplement de laisser la voiture décider pour vous.

En parlant de modes, il en existe trois principaux : hybride, électrique et sport. Chacun se sent et réagit un peu différemment, et la façon dont vous les utilisez dépendra probablement en grande partie de si et quand vous prévoyez de recharger votre voiture. Hybride est le mode par défaut. Cela implique essentiellement que la voiture elle-même détermine quelle est la façon la plus efficace de conduire. En hybride, vous vous retrouverez principalement à utiliser le moteur électrique à basse vitesse et à faire démarrer le moteur à essence sur l’autoroute. En électrique, vous pouvez atteindre des vitesses de 84 mph, mais vous ne pourrez pas accélérer aussi vite que les autres modes. Le sport donne la priorité à la puissance et peut vous faire passer de 0 à 60 en 5,3 secondes. Généralement, je suis resté avec le mode hybride.

Bien sûr, il y a encore plus de personnalisation que vous pouvez faire. Il existe un mode de contrôle de la batterie, qui donne la priorité à l’utilisation du freinage par récupération pour charger la batterie à un certain niveau. Et, il y a le mode adaptatif, qui ajuste dynamiquement des choses comme la sensibilité de l’accélérateur et la direction à la volée. Tout cela semble beaucoup à comprendre, mais vous vous retrouverez probablement à vous en tenir à un ou deux modes dans l’utilisation quotidienne.

Sous le capot, la voiture est équipée d’un moteur 6 cylindres de 3,0 litres, couplé à une batterie de 24 kilowattheures pouvant fournir jusqu’à 30 miles d’autonomie. Ensemble, vous obtiendrez 389 chevaux et il dispose d’une transmission à huit vitesses. La portée de 30 milles de la batterie n’est pas terrible et conviendra parfaitement à ceux qui prévoient d’utiliser principalement la voiture pour se rendre au travail et revenir. Cela dit, je mentirais si je ne voulais pas d’une batterie plus longue portée.

La qualité de conduite sur la voiture est excellente. Avec la suspension pneumatique, l’expérience de conduite est généralement très douce, et même si parfois vous pouvez sentir le poids de la voiture par rapport à quelque chose comme la 330e, cela ne s’est jamais senti encombrant.

Conclusion

Le BMW X5 xDrive45e est sans doute le meilleur de sa catégorie. C’est le SUV pour ceux qui veulent un peu de luxe et ne sont pas encore prêts à passer au tout électrique. Il est confortable, roule comme un rêve et offre de nombreuses fonctionnalités pour ceux qui aiment un petit plus.

Mais si vous êtes prêt à vous plier un peu vers une expérience entièrement électrique, cela peut valoir la peine de le faire. Il existe des tonnes de VUS électriques ces jours-ci, du Telsa Model Y à la Ford Mustang Mach-E, en passant par le propre iX de BMW. Leur prix varie considérablement, mais même le prix de base du X5 pourrait vous procurer un SUV électrique solide.

La compétition

Si vous aimez l’idée d’un hybride rechargeable, il n’y a pas une tonne d’options là-bas. En ce qui concerne les VUS hybrides rechargeables de luxe, c’est probablement le meilleur. Mais cela vaut également la peine de considérer le Volvo XC90, et si vous êtes prêt à dépenser un peu, le Porsche Cayenne. Ces deux voitures offrent une option hybride.

Dois-je acheter la BMW X5 xDrive45e 2021 ?

Oui. Si vous voulez un hybride rechargeable de luxe, c’est une excellente option.

