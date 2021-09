Le SVP de Blue Origin, Stephen Bennett, rejoindra Kepler en tant que COO

L’équipe de Blue Origin se rassemble devant un booster New Shepard après le premier vol spatial suborbital en équipage de juillet. (Photo d’origine bleue)

La relève de la garde se poursuit dans l’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos avec le départ de Stephen Bennett, vice-président senior qui a dirigé l’équipe derrière le vaisseau spatial suborbital New Shepard de la société.

Bennett deviendra chef de l’exploitation de Kepler Communications, basé à Toronto, le 20 septembre, a déclaré Kepler dans un communiqué de presse.

La vice-présidente des communications de Blue Origin, Linda Mills, a déclaré à . dans un e-mail que l’adjoint de Bennett, Phil Joyce, “a été promu et a pris la direction de l’équipe de New Shepard avec un plan de transition transparent”.

Kepler déploie Aether, un service de connectivité pour les actifs spatiaux en orbite terrestre basse, ou LEO. Le système Aether doit passer par la validation en vol au début de l’année prochaine.

“L’opportunité de rejoindre Kepler à ce stade de leur parcours me parle à plusieurs niveaux”, a déclaré Bennett dans le communiqué de presse. « L’objectif de fournir un réseau LEO qui fournira une connectivité en temps réel à d’autres missions orbitales est audacieux, mais cette équipe a démontré qu’elle était sur la bonne voie pour l’atteindre. »

Stephen Bennett (Photo via LinkedIn)

Kepler Communications, diplômé de l’incubateur de startups Techstars Seattle en 2016, a déjà mis 15 satellites en orbite pour un type de réseau différent conçu pour faciliter le flux de données pour les appareils intelligents sur Terre. La société a travaillé avec Kymeta, basée à Redmond, dans l’État de Washington, pour démontrer une connectivité à haut débit dans des conditions arctiques.

Avant de rejoindre Blue Origin en 2020, Bennett a occupé des postes de direction dans diverses sociétés aérospatiales, notamment L3Harris, BAE Systems et Raytheon. Joyce. pour sa part, a eu une vaste expérience aérospatiale chez Northrop Grumman, Orbital ATK et Orbital Sciences Corp.

Le programme New Shepard de Blue Origin a marqué une étape importante en juillet avec son premier vol spatial suborbital avec équipage, qui a envoyé Bezos et trois coéquipiers au-delà de la limite spatiale des 100 kilomètres et retour. Par la suite, Bezos a déclaré que Blue Origin avait accumulé près de 100 millions de dollars de ventes privées pour les futurs vols de New Shepard.

Le changement dans les opérations du programme New Shepard et l’attrait de nouveaux défis ailleurs ne sont pas les seuls facteurs à l’origine de la récente série de départs de Blue Origin. D’autres transitions ont été liées à l’échec de Blue Origin à remporter un contrat d’atterrisseur lunaire de plusieurs milliards de dollars de la NASA, ainsi qu’à des retards de production pour le moteur-fusée BE-4 de la société et la fusée New Glenn de classe orbitale.