Comment la société ose-t-elle s’attendre à ce qu’un groupe d’élite de policiers réponde à des normes physiques rigoureuses ! Ou alors dit l’épisode de cette semaine de SWAT de CBS

Dans l’épisode « Sentinal » du vendredi 22 octobre, Christina « Chris » Alonso (Lena Esco) membre du SWAT est contrariée par le fait que la liste des candidats de l’année pour l’Académie SWAT ne comporte aucune femme. Elle parle à Nora Fowler (Norma Kuhling), une femme officier qui s’est retirée de la considération, pour savoir pourquoi.

Fowler : J’étais intéressé, mais j’ai décidé de ne pas prendre les risques liés à l’essai. Alonso : Qu’est-ce que tu veux dire ? Fowler : J’ai examiné de plus près les normes d’entraînement et de condition physique du swat. Non seulement ils sont dépassés, mais ils sont biaisés en faveur des cadets masculins. Alonso: Vous avez les compétences et la motivation nécessaires pour surmonter toutes les bêtises des clubs de garçons. Fowler : Ce n’est pas un problème de volonté. Cela va plus loin que ça. Et je ne suis pas le seul blessé ambulant. Vous connaissez Officer Park, division North Hollywood ? Alonso : Ouais. Fowler : Elle a déchiré sa coiffe des rotateurs en essayant l’un des PFQ de swat. Alonso : Un cadet a eu la même chose quand je m’entraînais pour SWAT. Fowler : Laissez-moi deviner – une femme officier ? Alonso : Nicki Bradley. Comment as-tu su ça ? Chasseur: Les Swat PFQ mettent l’accent sur la force explosive. Push-ups, pull-ups, box jumps… Sont tous des exercices éprouvés pour désavantager physiologiquement les femmes. Alonso : Nicki s’inquiétait de la partie push-up. Elle s’entraînait si dur pour ça qu’elle s’est blessée. Fowler : C’est logique. Si vous ne pouvez pas faire 50 pompes, comme la plupart des gars… Alonso : Vous ne faites pas de SWAT. Fowler : Exactement. Les candidats masculins ont plus de chances de réussir, et les candidates sont plus susceptibles de se blesser en essayant d’atteindre ces seuils arbitraires de condition physique qui n’ont rien à voir avec le travail réel du SWAT. Jetez un œil aux données vous-même. Les autres candidates et moi avons tous parlé. Cela ne semble pas la peine de risquer toute une carrière. Alonso : Et si on pouvait changer ça ? Fowler : Bonne chance. En attendant, j’ai pu regarder mes propres six.

Le public est-il vraiment censé prétendre que des niveaux élevés de « force explosive » ne sont pas un aspect essentiel du travail de la police, en particulier dans une équipe SWAT ? Est-il maintenant faux de s’attendre à ce que les candidats aient la capacité, par exemple, de maîtriser un suspect masculin hostile ? La politique de genre a abaissé les normes physiques dans de nombreux domaines nécessitant des niveaux de force associés aux hommes dans l’ensemble. La réduction s’est produite à la fois dans l’armée et dans l’application de la loi.

« Écoutez, je suis tout à fait pour améliorer et élargir notre formation et notre recrutement, mais soyons honnêtes. Nous ne pouvons pas simplement baisser la barre pour les femmes officiers », a déclaré plus tard l’entraîneur des cadets David ‘Deacon’ Kay (Jay Harrington) à Alonso. « Je n’ai jamais eu à participer à un concours de pompes avec un suspect auparavant », répond Alonso.

Les pompes sont une mesure critique de la force musculaire du haut du corps. La force du haut du corps est très importante lorsqu’on est aux prises avec un suspect potentiellement hostile ou agressif. Néanmoins, Deacon finit par céder aux préoccupations d’Alonso et modifie les exigences physiques des cadettes. Mon Dieu, je suis sûr que cela rendra l’équipe tellement plus efficace.

Également au cours de l’épisode, le SWAT a dû affronter un suspect qui volait des cargaisons d’insuline pour sa fille. L’épisode détaillait le coût prohibitif des traitements à l’insuline vitale. Il a laissé de côté le fait que Trump avait réduit le coût des traitements à l’insuline pour les patients à faible revenu et que l’administration Biden a inexplicablement interrompu cet ordre.

Dans une nouvelle tournure, cette saison de SWAT a finalement reconnu que les officiers latinos occupent des postes importants au sein du service de police de Los Angeles. Malheureusement, il l’a fait en présentant un lieutenant hispanique qui essaie de faire renvoyer un homme noir.

La saison dernière, l’année des scripts BLM sans fin, Daniel ‘Hondo’ Harrelson (Shemar Moore) s’est adressé aux médias au sujet de certains flics racistes qui n’avaient pas été retirés de la force. Les hauts responsables du LAPD n’en sont toujours pas satisfaits. Ils ont installé un nouveau chef de l’équipe SWAT, Rodrigo Sanchez (David DeSantos). Il s’avère que Sanchez est vraiment là pour trouver un moyen d’amener Hondo à quitter la force.

« Sentinal » se termine par des combats entre Hondo et Sanchez.

Sanchez : Je ne suis pas l’architecte de ce plan. Je ne suis que l’outil. Hondo : Tu sais quoi ? Tu as bien raison, tu es un outil. Vous êtes un homme brun qui poursuit un homme noir pour avoir appelé des flics racistes. Cela n’a aucun sens. Sanchez : Cela n’a rien à voir avec la race. Hondo : Non ? De quoi s’agit-il alors ? Sanchez : Vous êtes un flic qui est sorti de la chaîne de commandement. Maintenant, ils vont t’utiliser pour faire un exemple dont tout le monde pourra être témoin.

La gauche perd les Latinos et maintenant ils les présentent comme des « outils » d’un système blanc intrinsèquement raciste. Dénigrer les Latinos avec les Blancs est une stratégie, je suppose.

Apparemment, les gauchistes n’aiment pas que leurs fantasmes intersectionnels ne correspondent pas à la réalité. Ce sera intéressant si Hollywood pousse plus de récits « d’outils » latinos alors que les Hispaniques rejettent de plus en plus les programmes des démocrates.

Cette diatribe a été présentée aux téléspectateurs en partie par Progressive, Neutrogena et Charmin. Vous pouvez riposter en faisant savoir à ces annonceurs ce que vous pensez d’eux en parrainant un tel contenu.