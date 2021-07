Le symbole AMP disparaît des résultats de recherche Google

Google a vraiment fait tout son possible pour pousser son projet de pages mobiles accélérées (AMP) détesté qui promet des pages plus rapides sur mobile mais a fini par compliquer la vie des développeurs Web et des utilisateurs. Maintenant, cinq ans après avoir affiché pour la première fois l’éclair AMP à côté des résultats de recherche pour indiquer à quelle vitesse ils sont censés être, Google a cessé de faire cette distinction entre AMP et les pages normales dans la recherche.

Le changement se déroule lentement dans le cadre des dernières modifications apportées par Google au classement des pages dans son moteur de recherche. Google a annoncé en avril qu’il n’obligerait plus les développeurs Web à créer des pages AMP pour mieux se classer dans la recherche, les sites Web réguliers devant apparaître dans le carrousel d’actualités qui était auparavant réservé aux sites AMP uniquement. En fait, Google met l’accent sur l’AMP dans tous les domaines – vous ne trouverez l’icône d’éclair nulle part à l’avenir, ni dans la recherche ni dans Google News, où elle jouait également un rôle important. Ici, Google déclare que “nous élargissons l’utilisation du contenu non AMP pour optimiser l’expérience de base sur news.google.com et dans l’application Google News”.

La gauche: Une vieille capture d’écran montrant le logo AMP. Droite: Plus d’AMP dans les résultats de recherche.

Dans l’ensemble, ce changement est beaucoup plus tardif. Personne n’a jamais vraiment aimé les sites Web AMP. Bien qu’AMP ait peut-être aidé certaines petites publications à créer de meilleures expériences mobiles, les sites AMP présentent de nombreuses limitations qui les rendent bien pires que leurs homologues HTML. Par exemple, il n’est pas possible de copier et de partager facilement les véritables URL directement à partir des sites AMP, et vous ne pouvez pas intégrer de sondages et de formulaires interactifs, ce qui est régulièrement un problème pour notre sondage du week-end.

Nous ne pouvons qu’espérer que Google mettra davantage l’accent sur l’AMP sur mobile et utilisera plutôt ses ressources pour promouvoir l’utilisation de technologies HTML et JavaScript plus performantes.