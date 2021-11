Le symbole de soulagement pour les victimes de violence de genre

18/11/2021 à 13:08 CET

Violeta Molina Galllardo

Il y a quelques jours, une personne du personnel de santé qui travaille dans un hôpital a reconnu le symbole et a pu alerter la police et sauver la vie d’une femme victime de violences de genre.

Cinq doigts et seulement deux mouvements : un geste subtil de la main commence à être reconnu dans le monde entier comme un signal de détresse pour signaler un situation à risque en raison de violences sexistes. En quelques jours, une femme en Catalogne et une jeune fille de 16 ans aux États-Unis ont été sauvées respectivement d’un couple agresseur et d’un kidnappeur, grâce à ce recours. SOS silencieux qui est né au Canada pendant le confinement et est devenu populaire partout dans le monde grâce à aux réseaux sociaux comme TikTok.

En Espagne, où ce geste commence à être reconnu, il existe aussi des ressources silencieuses pour demander de l’aide, comme l’application ALERTES qui envoie à la police un signal d’alarme et une géolocalisation sur simple pression d’un bouton, ou le service WhatsApp 600 000 016.

Un appel muet à l’aide pendant la conionation

Préoccupé par le fait que de nombreuses femmes ont été forcées de se confiner avec son agresseur en pleine crise pandémique, la Fondation canadienne des femmes a conçu un simple geste de la main permettant aux victimes d’alerter d’une situation dangereuse lors d’un appel vidéo. Le signal secret est très simple : la main ouverte est placée avec la paume tournée vers l’extérieur, le pouce est tiré vers la paume et immédiatement les quatre autres doigts sont repliés sur le pouce.

L’initiative a commencé à se répandre dans le monde entier grâce aux réseaux sociaux, en particulier Tiktok. En apprenant son existence, la Fundación Mujeres l’a recommandé en Espagne comme une bonne pratique déjà en mai 2020. Sa marche continue imparable. Au début du mois, le sauvetage d’un adolescent de 16 ans qui avait été kidnappé en Caroline du Nord par un homme de plus de 60 ans grâce au fait qu’il utilisait ce signal a été révélé : alors qu’il se trouvait dans le véhicule du ravisseur, il a fait signe à un chauffeur, qui a reconnu la clé secrète et a appelé les autorités, qui ont procédé à la libération de la jeune fille et à l’arrestation de l’individu.

Après avoir appris la nouvelle, les Mossos d’Esquadra ont décidé de partager ce signe sur leurs réseaux sociaux : « Connaître ce geste de secours est très important pour les personnes en danger », ont-ils déclaré sur Twitter avec la vidéo d’un agent montrant comment faire le signe.

Conèixer aquest gest de socors per a persones en perill es molt important 👇 pic.twitter.com/vktvmYIqvb – Mossos (@mossos) 8 novembre 2021

Quelques jours plus tard, une femme à Barcelone a utilisé ce geste dans la salle d’attente d’une consultation médicale auquel il s’était rendu avec son agresseur présumé. Un travailleur a reconnu le signal et a appelé les Mossos d’Esquadra, qui ont procédé à l’arrestation de l’homme pour mauvais traitements présumés dans la zone du partenaire ou de l’ex-partenaire.

Alertcops et masque 19

Ce n’est pas la première fois qu’une initiative a été étendue pour demander de l’aide pour être à risque de violence de genre. Lors du confinement à domicile de 2020, les îles Canaries ont mis en place le code « masque 19 » afin que les victimes puissent alerter les pharmaciens de leur situation et qu’elles puissent activer un protocole pour alerter les autorités qu’une femme demandait de l’aide. Les pharmacies – l’un des rares endroits qui pouvaient être visités pendant le confinement – dans toute l’Espagne ont rejoint l’initiative « Masque 19 ».

Si une femme est en danger, rappelle la Délégation gouvernementale contre les violences de genre, elle doit appeler les numéros d’urgence 112, 091 (Police nationale) ou 062 (La gendarmerie). Si vous ne pouvez pas passer un appel, l’application mobile ALERTCOPS vous permet d’alerter les forces de l’ordre que vous vivez dans une situation dangereuse et envoyer votre géolocalisation en appuyant sur un bouton.

Les tribunaux et les commissariats sont au service des victimes et de leur environnement au quotidien, tout comme le téléphone 016 et le 900 10 50 90, numéro de la Police Nationale de lutte contre la traite.

Le 016 est au service des victimes de toutes les violences sexistes depuis des mois : ses professionnels apportent soins, conseils et soutien affectif dans 53 langues et le service est adapté aux femmes handicapées (www.telesor.es) et dispose d’un service d’interprétation visuelle (www.svisual.org).

Les femmes qui ont des difficultés à passer un appel téléphonique peuvent envoyer un e-mail à 016-online@igualdad.gob.es, qui fait aussi attention tout au long de la journée, et bénéficie d’une assistance instantanée par WhatsApp au 600 000 016. Aussi, pour les cas de mineurs Victimes de violences sexistes le numéro de téléphone de l’ANAR pour l’Aide à l’Enfance et à l’Adolescence est actif : 900202010.

Les victimes peuvent consulter les services les plus proches qui peuvent apporter aide et assistance pour sortir de la situation d’abus dans ce lien de la Délégation gouvernementale contre la violence de genre : https://wrap.igualdad.gob.es/recursos- vdg / search / Search .action.

Mesures d’autoprotection

En plus de mettre toutes les ressources disponibles à la disposition des victimes, le Gouvernement a conçu des mesures d’autoprotection visant à aider les femmes à se protéger quand ils sont dans des situations dangereuses.

Les forces et organes de sécurité de l’État sont tenus depuis 2019 d’élaborer un plan d’autoprotection pour les victimes de violences de genre qui signalent des abus, personnalisé et adapté au niveau de risque de chaque femme et, si elles en ont, de leurs enfants. La Délégation gouvernementale contre les violences de genre a également élaboré un guide sur les habitudes de sécurité que ces femmes doivent adopter dans leur vie quotidienne.

Ayez toujours votre téléphone portable avec vous, mémoriser les numéros d’urgence associés à une clé d’appel automatique, changer les serrures de la voiture si elle a été partagée avec l’agresseur dans le passé, observer les environs avant de monter dans le véhicule, activer la fermeture automatique des portes et éviter de stationner dans des endroits mal éclairés et occupé sont quelques recommandations lorsque vous quittez la maison.

Au cas où l’agresseur attaquerait la femme, essayez de vous échapper, confinez-vous dans un endroit sûr et appelez la police; demander de l’aide et protéger les parties du corps les plus vulnérables (visage, tête, poitrine et ventre) avec les bras et les jambes. Si vous êtes à la maison, fuyez les espaces où se trouvent des objets dangereux, essayez de vous enfermer dans une pièce, criez par les fenêtres et ayez un signal convenu avec vos enfants pour qu’ils sachent qu’ils doivent s’enfermer dans une pièce ou quitter le à la maison pour demander de l’aide à une personne connue. Les jeunes enfants devraient apprendre à communiquer avec la police et à dire leur nom complet et leur adresse.

Toutes les recommandations sont dans ce lien.