Le syndicat Amazon pourrait obtenir un deuxième vote après la recommandation du NLRB

in

La campagne syndicale dans le centre de distribution d’Amazon à Bessemer, en Alabama, qui s’est terminée avec une majorité de travailleurs votant contre la syndicalisation, pourrait bien avoir une seconde chance. Un responsable du National Labor Relations Board (NLRB) appelle maintenant à une réélection, citant l’inconduite d’Amazon dans le premier. Mais il n’est pas encore certain que cette réélection se produise, et si elle se produit, il est encore moins certain que le résultat ira dans le sens du syndicat.

Kerstin Meyers, la responsable du NLRB qui a supervisé l’audition des objections du Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins (RWDSU) à l’élection, a recommandé lundi que les résultats, qui étaient massivement en faveur d’Amazon, soient annulés et qu’une nouvelle élection être tenu. (RWDSU était le syndicat auquel les travailleurs d’Amazon auraient adhéré si le vote avait été en faveur de la syndicalisation.) Bien qu’elle ait rejeté certaines des objections du syndicat, Meyers a découvert que d’autres – presque toutes centrées sur l’installation par Amazon d’une boîte aux lettres sur le terrain de l’entrepôt – suffisaient à justifier un autre vote.

La boîte aux lettres en question était une boîte grise à plusieurs compartiments placée dans le parking du centre de distribution. Amazon a encouragé les employés à utiliser cette boîte aux lettres pour envoyer leurs votes. Amazon avait agressivement poussé le service postal des États-Unis à approuver et à installer la boîte aux lettres à temps pour le vote syndical. Certains travailleurs n’étaient pas satisfaits de la boîte aux lettres à l’époque, et le syndicat en a fait un point central de ses objections au vote.

Meyers a découvert que les employés avaient des raisons de croire qu’Amazon les surveillait et contrôlait la boîte aux lettres, ce qui aurait pu influencer comment et s’ils votaient.

“Je trouve que c’est l’effet global de la boîte aux lettres qui a affecté les résultats de l’élection”, a écrit Meyers. « C’est l’ensemble des circonstances créées par l’installation de la boîte aux lettres en l’absence de toute autorisation du [NLRB] … la conduite de l’employeur dans les présentes a tellement miné les conditions de laboratoire nécessaires pour assurer une élection libre et équitable [that] une nouvelle élection est nécessaire.

La boîte aux lettres. Union des détaillants, des grossistes et des grands magasins

La seule objection non liée à la boîte aux lettres avec laquelle Meyers était d’accord concernait la distribution par Amazon de documents antisyndicaux en présence des dirigeants lors des réunions obligatoires, lorsque les employés se seraient sentis obligés de les accepter.

Bien qu’un nouveau vote ne soit qu’une recommandation pour le moment, RWDSU est optimiste quant au fait qu’il conduira à de nouvelles élections et à une autre chance de se syndiquer.

“Nous soutenons la recommandation de l’agent d’audience que le NLRB annule les résultats des élections et organise une nouvelle élection”, a déclaré le président de la RWDSU, Stuart Appelbaum, dans un communiqué. « Le comportement d’Amazon tout au long du processus électoral était méprisable. Amazon a triché, ils se sont fait prendre et ils sont tenus pour responsables. »

Alors, que se passe-t-il ensuite? La recommandation est adressée au directeur régional du NLRB, qui examinera toute exception déposée par l’une ou l’autre des parties et rendra une décision, probablement dans les prochaines semaines. En règle générale, la décision du directeur régional suit la recommandation de l’agent. En supposant que ce soit le cas ici, Amazon aura alors la possibilité de demander au conseil d’administration du NLRB à Washington, DC, de revoir cette décision et de demander une suspension de la deuxième élection, ce que la société devrait faire.

“Nos employés (…) doivent être entendus avant tout, et nous prévoyons de faire appel pour que cela se produise”, a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un communiqué.

(De même, dans le cas peu probable où le directeur déciderait de ne pas organiser de nouvelles élections, RWDSU peut faire appel auprès du conseil d’administration du NLRB à DC pour un examen.)

L’un ou l’autre examen sera probablement entendu par un conseil majoritaire démocrate. Actuellement, le conseil d’administration est majoritairement républicain avec trois personnes nommées par Trump et deux démocrates, mais le mandat de l’un de ces membres républicains expire le 27 août, date à laquelle le président Biden pourra le remplacer par un démocrate. C’est de bon augure pour le syndicat mais, encore une fois, ce n’est pas une garantie. Même le conseil d’administration à majorité républicaine, qui était considéré comme favorable à la direction et antisyndical, s’est prononcé contre Amazon avant les premières élections, refusant sa demande de vote en personne au milieu de la pandémie en raison de la raisons évidentes de sécurité.

En termes simples, l’agent du NLRB recommandation signifie qu’il y a de fortes chances que Bessemer ait une deuxième élection, et nous saurons avec certitude si c’est le cas dans les prochains mois. Mais alors le RWDSU doit gagner cette élection, ce qui est beaucoup moins probable. Amazon a remporté la première élection, 1 798 voix contre 738, avec 505 bulletins de vote supplémentaires qui n’ont jamais été comptés. Avec près de 6 000 travailleurs éligibles pour voter, cela signifie qu’environ la moitié d’entre eux n’ont pas du tout voté. Peut-être avaient-ils peur de voter à cause des tactiques d’Amazon, ou peut-être n’étaient-ils tout simplement pas intéressés d’une manière ou d’une autre.

Le syndicat doit donc encore gagner beaucoup d’employés. Ces employés peuvent ne pas être les mêmes que ceux qui ont voté lors de la première élection, étant donné le temps qui s’est écoulé et le taux de roulement élevé du centre. Ils peuvent considérer la campagne syndicale comme une bataille perdue d’avance, étant donné les résultats déséquilibrés des premières élections et le fait que les quelques autres tentatives de syndicalisation d’Amazon aux États-Unis ont échoué. Même ceux qui soutiennent le syndicat peuvent être fatigués de se battre.

Bessemer est toujours une bataille difficile pour RWDSU. Mais cette colline n’est pas aussi raide qu’il y a deux jours. Et même si RWDSU échoue une deuxième fois, il ne semble pas que l’effort de syndicalisation d’Amazon soit terminé. En juin dernier, les Teamsters ont voté pour créer une division Amazon dédiée à la syndicalisation des travailleurs d’Amazon à travers le pays. Peut-être qu’Amazon est aussi dans une bataille difficile.