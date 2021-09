Le syndicat américain déclare que le règlement de 18 millions de dollars d’Activision Blizzard n’est pas suffisant

La branche Campaign to Organize Digital Employees (CODE) du syndicat Communications Workers of America (CWA) a déclaré que les 18 millions de dollars qu’Activision Blizzard a mis de côté pour régler avec les victimes de harcèlement et de discrimination fondée sur le sexe ne suffisent pas.

Dans un article sur Twitter, l’organisation a déclaré que ce montant était une “gifle en plein visage” pour les travailleurs du géant de l’édition, surtout lorsque vous faites correspondre les 18 millions de dollars aux 72 milliards de dollars que vaut actuellement Activision Blizzard.

Cela a été repris dans une déclaration complète de la secrétaire-trésorière du CWA, Sara Steffens, également sur Twitter.

“Le règlement insuffisant de l’EEOC d’hier a clairement indiqué que les milliers de travailleurs d’Activision Blizzard qui ont souffert d’années d’inconduite toxique au travail au nom d’Activision Blizzard ne recevront pas une véritable justice”, a-t-elle déclaré.

“Activision Blizzard vaut 72 milliards de dollars – un règlement de 18 millions de dollars ne représente que quelques centimes compte tenu des ressources disponibles pour cette société riche en liquidités. Pire encore, la direction d’Activision Blizzard ne reconnaît pas que leurs actions ont nui à leurs travailleurs, considérant le règlement comme un très petit prix payer pour se débarrasser d’une « distraction ».

“La US Equal Employment Opportunity Commission a envoyé un message selon lequel les entreprises mal intentionnées ne seront pas tenues responsables de leurs abus envers les travailleurs. Nous espérons que le personnel chargé de l’application de la loi à la SEC, au NLRB et au DFEH de Californie est attentif et choisit de vraiment retenir Activision Blizzard responsable au nom des 10 000 travailleurs de l’entreprise.

Un porte-parole d’Activision Blizzard a ajouté: “Nous avons convenu de 18 millions de dollars avec l’EEOC, qui est expert dans ce domaine. L’EEOC procédera à une évaluation indépendante de chaque réclamation qu’il recevra. Tout employé qui pense avoir fait l’objet de harcèlement ou de représailles doit contactez l’EEOC. Il y aura plusieurs canaux de communication fournissant des informations sur la façon de faire une réclamation. Nous voulons que l’EEOC connaisse toutes les personnes qui pensent avoir subi du harcèlement ou des représailles. “

Activision Blizzard a déclaré plus tôt cette semaine qu’il avait réglé un procès avec EEOC. Ledit règlement a été convenu entre les deux parties, mais doit encore être approuvé par le tribunal.

La société fait également face à une poursuite de la DFEH, ainsi qu’à une enquête de la SEC. Le CWA a également déposé une plainte contre Activision Blizzard auprès du National Labor Relations Board.

