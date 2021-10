Le syndicat CWA s’oppose au règlement de l’EEOC d’Activision Blizzard

Le syndicat Communication Workers of America (CWA) a déposé une objection au règlement de 18 millions de dollars d’Activision Blizzard auprès de l’Equal Employment Opportunity Commission (EEOC).

Comme l’a repéré GamesIndustry.biz, la CWA a fait part de ses préoccupations concernant l’accord, affirmant qu’un « grand nombre » d’employés du géant américain de l’édition n’avait pas été consulté au sujet du règlement financier. Le syndicat a également déclaré que les 18 millions de dollars étaient « terriblement insuffisants » et a déclaré que cela ne résoudrait les choses que pour environ 60 employés.

« Si un nombre important de travailleurs recevait le maximum en vertu de la loi fédérale, il y aurait peu de disponibilités pour de nombreux autres travailleurs affectés », a écrit l’avocat de CWA.

« Nous sommes préoccupés par la façon dont l’EEOC est parvenu à ce nombre et comment il pense que ce nombre sera équitablement distribué. Veuillez expliquer. »

CWA a également demandé un certain nombre de documents ainsi que des éclaircissements sur diverses questions entourant le règlement, telles que qui compte comme un « demandeur éligible » et pourquoi l’EEOC ne s’est pas coordonné avec le Département de l’emploi et du logement de la Californie (DFEH).

Le règlement de 18 millions de dollars a été conclu entre l’EEOC et Activision Blizzard en septembre après que l’organisme gouvernemental a poursuivi l’éditeur en justice à la suite d’une enquête sur des allégations de harcèlement et de discrimination fondée sur le sexe chez le créateur de Call of Duty.

Ceci est distinct du procès du DFEH sur des accusations similaires d’inconduite et d’abus dans l’entreprise, qui a été déposée en juillet.

CWA a également déposé une plainte contre Activision Blizzard auprès du National Labor Relations Board, tandis que la SEC enquête sur l’entreprise.

