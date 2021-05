Le syndicat de la patrouille frontalière approuve la représentante Elise Stefanik pour remplacer Liz Cheney à la présidence de la conférence du GOP ⋆ .

Le Conseil national des patrouilles frontalières (NBPC) approuve la représentante Elise Stefanik (R-NY) pour remplacer la représentante Liz Cheney (R-WY) en tant que nouvelle présidente de la conférence du GOP de la Chambre, si Cheney démissionne ou est rejetée par le républicain de la Chambre caucus.

«Alors que les politiques du président Biden continuent de créer la pire vague d’immigration illégale de notre histoire, il est plus important que jamais pour nos dirigeants de partager un message unifié au Congrès sur l’importance de la sécurité aux frontières», Brandon Judd, président du National Border Patrol Council, a déclaré dans un communiqué obtenu exclusivement par Breitbart News et rapporté vendredi.

«La membre du Congrès Elise Stefanik est la membre la plus forte pour partager et développer notre message de sécurisation de notre frontière et de protection de nos communautés.

Le NBPC est le syndicat qui représente les agents de la patrouille frontalière et relève du Département de la sécurité intérieure et est dirigé par la patrouille des douanes et des frontières. Judd a déclaré qu’il avait rencontré de nombreux législateurs. «J’ai été impressionné par certains et déçu par d’autres», a écrit Judd. «Je suis heureux de dire que la membre du Congrès Stefanik entre facilement dans la première catégorie. Elle est l’une des plus ardentes partisanes de la mission de la patrouille frontalière ainsi que des forces de l’ordre en général.

Il a ajouté que «les efforts de Stefanik à la fois sur le plan législatif et dans les coulisses» ont aidé à empêcher «les drogues illégales et les criminels dangereux d’inonder nos communautés». Il continue:

«Le représentant Stefanik soutient les fonds pour construire le mur, la technologie pour augmenter les capacités de la patrouille frontalière et davantage de ressources pour les hommes et les femmes en première ligne. Je suis vraiment reconnaissant de dire dans les termes les plus forts qu’Elise s’oppose à des politiques qui ont été si dangereuses pour nos communautés telles que les villes sanctuaires, les licences pour les immigrants illégaux et l’assistance publique pour ceux qui ont choisi de violer nos lois sur l’immigration (les aimants qui attirent et encouragez-les à traverser nos frontières illégalement).

«Elle s’oppose également à l’amnistie pour ceux dont le tout premier acte en venant aux États-Unis a été de franchir sciemment et volontairement nos frontières illégalement. Le représentant Stefanik a été un véritable champion de la sécurité aux frontières. »

L’ancien président Trump a également approuvé Stefanik pour remplacer Liz Cheney. Trump et Cheney sont dans une guerre de mots depuis qu’elle a voté pour le destituer à la suite de la violation du Capitole le 6 janvier. Stefanik était un allié fort de Trump lors des deux procédures de destitution à la Chambre.