Le syndicat des agriculteurs britanniques dénonce les critiques anti-Brexit concernant l’accord commercial avec l’Australie | Politique | Nouvelles

Le vice-président de la Country Land and Business Association (CLA), Mark Tufnell, a précisé que lui et ses membres n’étaient pas anti-commerce mais simplement préoccupés par la qualité de la viande australienne qui inonde le marché britannique. Il a expliqué à Express.co.uk que le Royaume-Uni applique certains des contrôles agricoles les plus stricts au monde et craignait qu’un accord à tarif zéro n’envoie le mauvais message, il pourrait être inutile. M. Tufnell a ajouté qu’il espérait que la viande britannique et australienne serait clairement étiquetée afin que le consommateur puisse prendre une décision éclairée.

S’adressant à Express.co.uk, on a demandé à M. Tufnell comment il répondrait aux arguments que les agriculteurs comme lui étaient contre les accords post-Brexit.

Il a déclaré: “Les membres de notre association, notre ligne, c’est que nous sommes en fait très favorables au commerce et que nous n’empêchons pas un accord.

“Mais, c’est un gros mais, nous pensons que toute forme d’importation qui entre dans ce pays doit respecter le bien-être animal et les normes élevées que nous avons.

“Et je ne pense pas que ce soit une position injuste à adopter.”

M. Tufnell a ensuite été invité à développer sa position et à expliquer ce qu’il aimerait voir dans le cadre de l’accord.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Si vous regardez des endroits comme l’Australie, ils ont un faible coût de production et ils ont la possibilité d’envoyer un produit similaire au Royaume-Uni.

“Quand je dis un produit similaire, je veux dire du bœuf, et je ne pense pas que le consommateur comprendrait nécessairement la différence entre les deux.

« Surtout si la viande de bœuf a été hachée et fait partie de plats cuisinés.

La Chine est l’un des plus grands marchés d’Australie, mais a vu des droits de douane allant jusqu’à 220 % sur son vin.

En 2019, l’industrie australienne du vin était évaluée à 1,5 milliard de livres sterling.

La secrétaire au Commerce international, Liz Truss, devrait annoncer la signature de l’accord commercial australien bientôt, car le chef de file a indiqué qu’il souhaitait en signer un avant le début du G7 ce week-end.

Certains agriculteurs ont exprimé leur opposition à cette décision car ils craignent de concurrencer le bœuf australien et estiment avoir été ignorés par le gouvernement.

La présidente de la National Farmers’ Union, Minette Batters, a déclaré que sans les bons freins et contrepoids pour protéger les agriculteurs britanniques, elle prédit qu’il y aurait un “accident de voiture au ralenti complet dans la campagne”.

Mais Mme Batters, aux côtés de M. Tufnell, a reçu de Mme Truss l’assurance qu’ils protégeraient les agriculteurs britanniques lors de plusieurs consultations en mai.