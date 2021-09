Le syndicat des charpentiers interrompt les travaux sur les extensions d’Amazon, Microsoft, Google et Facebook dans la région de Seattle

Un projet de construction à Bellevue, Washington (Photo . / Kurt Schlosser)

Les travaux de construction de plusieurs grands projets d’expansion d’entreprises technologiques, y compris ceux d’Amazon, Microsoft, Google et Facebook, ont ralenti aujourd’hui alors que le plus grand syndicat de charpentiers de la région a interrompu ses travaux en raison d’un conflit salarial.

À 11 heures du matin mardi, 2 000 membres de la Northwest Carpenter Union ont quitté le travail et ont commencé à faire du piquetage sur quatre grands chantiers, y compris les expansions de Microsoft à Redmond et Sammamish; Projets Google et Amazon à Bellevue Plaza, et Building X de Facebook à Redmond.

Evelyn Shapiro, secrétaire-trésorière exécutive du syndicat, a déclaré que les sites touchés n’avaient pas été choisis au hasard. Dans sa quête de meilleurs salaires et avantages sociaux, le syndicat s’est penché sur les entreprises “qui gagnent des milliards”, a-t-elle déclaré.

Plus précisément, le syndicat fait grève contre le consortium d’entrepreneurs, les entrepreneurs généraux associés, et non contre les entreprises technologiques elles-mêmes. Comme les syndicats, l’AGC négocie les salaires convenus pour les métiers sur les chantiers de construction syndicaux dans toute la région.

La grève a commencé après l’expiration du contrat de travail existant de trois ans mardi soir. Le syndicat demande une augmentation des salaires et des avantages sociaux de 20,4 % au cours des quatre prochaines années, ainsi que des contributions plus importantes de l’employeur aux soins de santé, au stationnement et aux pensions, et des protections plus strictes contre le harcèlement et la discrimination, entre autres. Le salaire actuel est de 46,92 $ de l’heure pour les charpentiers ; 47,17 $ pour les pilonneuses ; et 48,42 $ pour les mécaniciens de chantier.

«C’est extrêmement coûteux pour nos membres syndicaux de travailler à Bellevue et à Seattle», a déclaré Shapiro, ajoutant que le simple fait de payer pour le stationnement à proximité des chantiers peut coûter 50 $ par jour à un employé. « Nos membres transportent des outils lourds d’un site à l’autre. Nous ne pouvons pas simplement prendre les transports en commun.

La grève entraînera probablement l’arrêt de bon nombre des grands projets, car d’autres syndicats choisissent souvent de ne pas franchir une ligne de piquetage lorsque l’un des syndicats sur place fait grève. Shapiro a déclaré jeudi en fin de journée que des milliers de travailleurs arrêteraient les travaux sur les chantiers de construction de la région.

Les accords de travail empêchent les menuisiers syndicaux de faire grève dans de nombreux projets impliquant des fonds publics, y compris les chantiers actuels tels que Climate Change Arena, le port de Seattle, Sound Transit et les écoles de Seattle.