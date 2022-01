Le syndicat des enseignants de Chicago vote pour le retour à l’apprentissage à distance en raison d’une vague de coronavirus

Le syndicat des enseignants de Chicago a voté mardi pour revenir à l’apprentissage à distance au milieu d’une nouvelle augmentation des cas de coronavirus, forçant l’annulation des cours mercredi, ont déclaré des responsables du district.

Le vote a été approuvé par 73% des membres du syndicat, appelant à aucun apprentissage en classe jusqu’à ce que « les cas se résorbent considérablement » ou que les dirigeants syndicaux approuvent un accord sur les protocoles de sécurité avec le district. Le district scolaire de Chicago est le troisième du pays. Les élèves du district avaient repris les cours après une pause hivernale de deux semaines.

« Cette décision a été prise avec le cœur lourd et un accent particulier sur la sécurité des étudiants et de la communauté », a déclaré le syndicat dans un communiqué.

Les responsables des écoles publiques de Chicago ont insisté pour que les écoles restent ouvertes pour les cours en personne, affirmant que l’enseignement à distance pendant la pandémie a été désastreux pour l’apprentissage et la santé mentale des enfants. Mais le syndicat a fait valoir que les protocoles de sécurité du district faisaient défaut et que les enseignants et les étudiants sont vulnérables.

Les cas de COVID-19 ont augmenté à travers le pays ces dernières semaines après la découverte de la variante hautement contagieuse de l’omicron.

Alors que le syndicat a qualifié le vote de retour à l’instruction à distance, les dirigeants du district l’ont qualifié de « débrayage » et « d’arrêt de travail illégal ». Une bataille litigieuse a eu lieu en janvier dernier sur des problèmes similaires, provoquant un début cahoteux du retour du district à l’instruction en personne après avoir été éloigné pour la première fois en mars 2020.

Le PDG des écoles, Pedro Martinez, a déclaré que les bâtiments resteraient ouverts quel que soit le vote du syndicat, affirmant que les bâtiments étaient ouverts aux administrateurs, au personnel et aux « services essentiels », mais pas à l’enseignement pour les étudiants. La mairesse Lori Lightfoot a également signalé que les enseignants qui ne se présenteraient pas au travail seraient placés en « statut sans rémunération ».

Le district scolaire a déclaré qu’il avait fourni aux enseignants 200 000 masques KN95 et permettrait un retour des tests COVID-19 quotidiens en réponse aux préoccupations des 25 000 membres du syndicat, mais le syndicat a déclaré avoir reçu l’offre du district peu après le vote et devrait revoir ce.

Les dirigeants syndicaux ont déclaré que davantage de protocoles de sécurité étaient nécessaires et que la flambée de COVID-19 causait des pénuries de personnel. Le district a déclaré qu’environ 82% de ses quelque 21 600 enseignants ont déclaré travailler lundi, ce qui était inférieur à la normale, mais que les cours étaient couverts par des enseignants suppléants et d’autres membres du personnel.

