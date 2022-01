Le syndicat des enseignants de Virginie se moque des erreurs grammaticales dans la lettre COVID-19

Un syndicat d’enseignants de Virginie a été ridiculisé en ligne après avoir envoyé une lettre truffée d’erreurs grammaticales et typographiques. Le président du syndicat a expliqué que le syndicat avait publié par erreur un projet plutôt que la lettre complétée.

« Au nom des membres de l’Arlington Education Association, cette expression sinistre prête de grandes inquiétudes au plan de retour des écoles publiques d’Arlington (APS) pour le 3 janvier 2022 », commence la lettre que la présidente de l’Arlington Education Association (AEA) Ingrid Grant a envoyée à Le surintendant des écoles publiques d’Arlington, Francisco Duran, le 30 décembre 2021. La lettre soulevait des inquiétudes concernant la variante omicron du coronavirus à l’origine de la pandémie de COVID-19, une variante plus contagieuse qui s’est propagée rapidement aux États-Unis.

VIRGINIA SCHOOL DISTRICT « ENDOCTRINE » DES ENFANTS AVEC UNE THÉORIE CRITIQUE DE LA RACE, LES PARENTS RÉCLAMENT EN PROCÉDURE

Ellen Gallery, une mère de trois enfants scolarisée à domicile qui vit dans la région, a affirmé qu’elle et ses enfants avaient lu la lettre, corrigeant les erreurs. Elle et ses enfants ont marqué ce qu’ils ont identifié comme huit erreurs dans cette phrase d’ouverture.

Lettre de l’AEA annotée. Crédit photo Galerie Ellen. (https://twitter.com/ellenfgallery/status/1476595737408507908)

La mère a posté une photo de la lettre avec de nombreuses corrections, reprochant à AEA d’avoir omis des mots, d’avoir ajouté des virgules inutiles, d’avoir dérouté l’accord sujet-verbe, etc.

Une paire de phrases offensantes disait: « Les services d’incendie de la région sont également des exemples d’épidémies de dominos. Les employés de l’APS ne sont pas différents ni au-dessus de cette tendance, mais la direction se prépare à envoyer des éducateurs dans des situations qui les rendront malades. » Dans la première phrase, Grant a utilisé « sont » lorsqu’elle voulait clairement écrire « notre ». Gallery et ses enfants ont suggéré « ni différent ni au-dessus » pour la deuxième phrase.

« Les prochaines semaines vont être très difficiles et sans la capacité de test et les atténuations nécessaires, ce sera dangereux », a écrit Grant dans une autre phrase. Gallery a corrigé « il » en « ils », puisque le pronom semble faire référence à « les prochaines semaines ».

Lettre de l’AEA annotée. Crédit photo Galerie Ellen. (https://twitter.com/ellenfgallery/status/1476595737408507908)

« Être capable d’écrire une lettre claire et persuasive est une compétence fondamentale que tous les élèves doivent maîtriser avant le lycée », a déclaré Gallery à Fox News. « La qualité de cette écriture était si flagrante qu’elle détourne l’attention du message de l’écrivain. »

Samedi, la Virginia Education Association – le syndicat des enseignants dont AEA fait partie – a envoyé à Fox News une déclaration de Grant expliquant les erreurs.

« La pandémie de COVID-19 a persisté bien plus longtemps qu’aucun d’entre nous dans la communauté d’Arlington ne l’avait prévu », a écrit le président du syndicat des enseignants dans le communiqué. « Un brouillon de lettre a été envoyé à la place d’une lettre entièrement éditée dans la précipitation pour relever le dernier défi. Bien que j’assume personnellement l’entière responsabilité de cette erreur, les erreurs dans ma lettre ne doivent en aucun cas détourner l’attention de son message : les étudiants et les éducateurs d’Arlington sont retourner à l’école lundi sans fournitures de test suffisantes et avec un plan de déjeuner qui ne tient pas compte des risques accrus associés à la variante Omicron. »

Les opposants à la doctrine académique connue sous le nom de Critical Race Theory manifestent devant le siège du conseil scolaire du comté de Loudoun, à Ashburn, Virginie, États-Unis, le 22 juin 2021. REUTERS/Evelyn Hockstein (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Gallery a déclaré à Fox News que les préoccupations de l’AEA concernant le COVID-19 » auraient dû être discutées il y a des mois, pas des jours avant que les enfants ne soient censés retourner à l’école. La Virginie a reçu des milliards de dollars des contribuables pour apporter les changements nécessaires afin de permettre l’apprentissage en personne . Nous connaissons Omicron depuis plus de deux mois. En tant que mère scolarisée à la maison, je sais que les enfants sont profondément chanceux de ne pas avoir manqué un seul jour d’éducation en raison de politiques de covid ou de covid. «

« En tant que contribuable, électeur et personne qui croit qu’une bonne éducation est une base indispensable pour une vie épanouie, j’ai le cœur brisé pour les étudiants d’Arlington », a ajouté Gallery. « Tous les enfants méritent une éducation efficace, compétente et en personne. Cette lettre n’inspire pas confiance que la direction de l’Arlington Education Association est de leur côté. »

Corey DeAngelis, directeur national de la recherche à l’American Federation for Children, a qualifié la réponse de la galerie à la lettre d' »épique ».

« Mais le plus gros problème est que le syndicat des enseignants signale à nouveau son soutien à la fermeture des écoles », a-t-il averti. « Ils veulent que tous les élèves et le personnel soient testés avant la réouverture des écoles, mais ce n’est la norme pour aucune autre entreprise, et c’est la barrière supplémentaire qui pourrait avoir des problèmes pratiques en termes de logistique et d’approvisionnement de tests. »

« Assez, c’est assez », a ajouté DeAngelis. « Il est temps de libérer une fois pour toutes les familles des griffes des syndicats d’enseignants. Les écoles publiques de Virginie dépensent plus de 13 000 $ par élève et par an. Cet argent devrait aller directement aux familles afin qu’elles puissent trouver des alternatives. De nombreuses familles de Virginie se sont senties impuissantes l’année scolaire dernière Financer directement les étudiants garantirait que les familles ne soient plus jamais impuissantes face à l’éducation de leurs enfants. «