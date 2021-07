Le syndicat des joueurs de la NBA accepte à nouveau le play-in pour 2021-2022

17/07/2021 à 07:08 CEST

L’Union des joueurs de la NBA a de nouveau accepté que le format de tournoi d’entrée en séries éliminatoires, qui a été mis en place la dernière saison régulière, le restera au moins jusqu’à la prochaine en 2021-2022, selon les informations fournies par la ligue. On s’attend à ce que le conseil des gouverneurs de la NBA le rende bientôt officiel lors d’un vote formel.

Le format de cette saison a vu les équipes des septième et huitième places jouer pour la septième place finale dans un match avec un avantage sur le terrain pour le mieux classé et le perdant affrontait le vainqueur du match qui à son tour a joué le neuvième classé avec le dixième pour définir le dernier place pour les séries éliminatoires. Sur les 30 équipes NBA, 24 avaient une chance de gagner une place dans au moins le tournoi d’entrée au cours des deux dernières semaines de la saison régulière 2020-21.

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a déclaré en mai que sa préférence personnelle était que le tournoi d’entrée se poursuive après cette saison. En tant que promoteur du même, il a décrit le résultat de la première année comme un succès, car il a généré que les équipes ont dû se battre jusqu’à la fin pour l’option d’obtenir une place en séries éliminatoires à la fois parce qu’elles ont été classées directement dans les six premiers places et disputer les deux dernières places parmi quatre équipes. “Je n’ai pas caché que je voulais que ce soit un format qui soit soutenu sur le long terme”, a déclaré Silver, en mai dernier. Les joueurs, en revanche, n’avaient pas le même sentiment et ont déclaré qu’ils n’étaient pas du tout motivés par l’idée de terminer à la septième place lors de la saison régulière et de devoir ensuite disputer un tournoi d’entrée dans lequel ils pourraient être manqué. Pourtant, la décision prise par le syndicat des joueurs va dans le même sens que défend le commissaire.