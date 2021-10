Le syndicat des travailleurs du cinéma et de la télévision fait un pas de géant vers la grève

Environ 60 000 travailleurs de l’industrie du cinéma et de la télévision se mettront en grève à partir de lundi à moins que leur syndicat et leurs employeurs ne parviennent à s’entendre sur un accord pour des conditions de travail justes et sûres. La grève forcerait les productions dans toute l’Amérique du Nord à faire une pause, retardant davantage la sortie du contenu qui a été sauvegardé en raison de la pandémie de COVID-19. C’est précisément pour cette raison que l’Alliance internationale des employés de la scène théâtrale demande des mesures de sécurité.

« Sans date de fin, nous pourrions continuer à parler pour toujours », a déclaré mercredi le président de l’IATSE, Matthew Loeb, à l’Associated Press. « Nos membres méritent qu’on réponde à leurs besoins fondamentaux maintenant. » Le syndicat représente les membres d’équipage sur les plateaux de télévision et de cinéma en Géorgie, au Nouveau-Mexique et dans d’autres lieux de tournage importants à travers le continent. Certaines de ses demandes les plus pressantes incluent des garanties spécifiques pour les pauses de repos et de repas pendant les quarts de travail, ainsi qu’une rémunération plus élevée pour ses membres les moins bien payés.

Nous continuerons de négocier avec les producteurs cette semaine dans l’espoir de parvenir à un accord qui aborde des questions fondamentales, telles que des périodes de repos raisonnables, des pauses-repas et un salaire décent pour ceux qui se situent au bas de l’échelle salariale. #IASolidarité – Matthew D. Loeb (@matthewloeb) 13 octobre 2021

L’industrie du divertissement a été durement touchée par la pandémie et a dû faire face à des batailles publicitaires constantes lorsque les plateaux ont commencé à rouvrir. Les travailleurs frustrés de l’IATSE ont déclaré avoir été soumis à des conditions difficiles dans la hâte de « rattraper leur retard » et que les conditions déjà imparfaites se sont détériorées. Le directeur de la communication de l’IATSE, Jonas Loeb, a également noté que de nombreux travailleurs réévaluaient leurs normes après leurs longues périodes de chômage en raison de la pandémie.

« Les gens ont signalé que les conditions de travail se détérioraient et s’aggravaient. Et ces 60 000 travailleurs en coulisses qui sont sous ces contrats sont vraiment à un point de rupture », a déclaré Loeb à l’AP.

L’IATSE représente des équipes de cinéma et de télévision depuis 128 ans, mais n’a jamais fait de grève nationale auparavant. Il représente des coiffeurs et maquilleurs, des menuisiers, des scénographes, des cadreurs, des cinéastes et de nombreux autres professionnels dans les coulisses.

Certains membres du syndicat imputeraient la détérioration de leurs conditions de travail à la montée en puissance des sociétés de streaming géantes, qui, selon eux, ont eu plus de latitude vis-à-vis des règles syndicales lorsqu’ils étaient nouveaux dans l’industrie. Rebecca Rhine, directrice exécutive de la IATSE Local 600 Cinematographers Guild, a déclaré que ces exceptions étaient allées trop loin.

« Nous avons continué à essayer de faire comprendre aux employeurs l’importance de nos priorités, le fait qu’il s’agit d’êtres humains et que les conditions de travail concernent la dignité, la santé et la sécurité au travail », a déclaré Rhine. « Les problèmes de santé et de sécurité, les heures dangereuses, le fait de ne pas interrompre les repas, ont été l’exception pendant de nombreuses années dans l’industrie, qui est une industrie difficile. Mais ce qu’ils sont devenus est la norme. »

Les membres du syndicat ont voté pour permettre au président d’autoriser une grève le 4 octobre, gagnant largement. Les studios, streamers et autres salariés sont représentés dans ces négociations par l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision, qui n’a pas répondu directement à l’annonce de mercredi. Cependant, il a déclaré que ses membres appréciaient les travailleurs de l’IATSE et s’engageaient à éviter une fermeture.