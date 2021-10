Le syndicat d’Hollywood parvient à un accord contractuel sur la rémunération en continu pour éviter la grève

Le syndicat représentant des milliers de travailleurs de la production cinématographique et télévisuelle a conclu un accord de principe avec les studios, évitant une grève qui devait commencer lundi.

L’Alliance internationale des employés de la scène théâtrale (IATSE) avait négocié avec l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP), qui représente les principaux studios de production comme Netflix, Warner Bros., Paramount Pictures et Disney. IATSE a cherché à améliorer les conditions de travail, y compris les périodes de repos le week-end et des échelles salariales plus élevées sur les émissions en streaming pour ses membres, qui travaillent dans de nombreux rôles en coulisses à Hollywood, tels que les techniciens de diffusion, les animateurs et les maquilleurs.

Le nouvel accord de trois ans, qui doit encore être ratifié par les membres, comprend des augmentations salariales rétroactives de 3% par an, des périodes de repos journalier de 10 heures et des périodes de repos le week-end de 54 heures, selon un article publié sur le site Internet de l’IATSE. Il comprend également «des salaires et des conditions de travail améliorés pour le streaming», mais aucun détail spécifique sur ce que cela comprend.

Le streaming a été un point d’achoppement majeur dans les négociations ; dans le cadre du contrat existant de l’IATSE, les productions en continu ont reçu une « plus grande flexibilité » en ce qui concerne la rémunération et les avantages sociaux des travailleurs. C’est parce que lorsque le contrat a été négocié en 2009, le streaming était une nouvelle industrie avec un marché peu clair. Mais le streaming est devenu une industrie d’un milliard de dollars au cours des années qui ont suivi, et l’IATSE a fait valoir que la structure de rémunération pour les productions en streaming devrait être ajustée en conséquence.

L’accord empêchera un débrayage qui aurait eu un impact majeur sur Hollywood. Mais IATSE a déclaré que les négociations se poursuivaient sur un contrat distinct pour les personnes qui travaillent sur des films et des émissions produits dans d’autres parties du pays, notamment à New York, au Nouveau-Mexique, en Géorgie et en Louisiane.