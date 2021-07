Le syndicat français Solidaires Informatique porte plainte contre Ubisoft

Le syndicat français des travailleurs de la technologie, Solidaires Informatique, a déposé un recours collectif contre le géant de l’édition Ubisoft.

Dans un article publié sur son site Internet, l’organisation a déclaré avoir déposé la plainte le 15 juillet, qui cite directement un certain nombre d’anciens employés de premier plan de l’entreprise, tous partis dans le cadre d’une enquête interne, ainsi que PDG Yves Guillemot. Le procès espère obtenir justice pour ceux qui ont accusé Ubisoft de “harcèlement sexuel institutionnel” et ont déclaré que l’entreprise était un endroit où “le harcèlement sexuel est toléré”.

L’ancien vice-président de la rédaction de l’entreprise Tommy François, l’ex-directeur de la création Serge Hascoët ainsi que l’ancienne directrice mondiale des ressources humaines Cécile Cornet, sont tous nommés directement, tandis que le procès appelle également l’assistant d’Hascoët et un certain nombre d’employés anonymes des RH d’Ubisoft. département.

“Plus important encore, la plainte vise le groupe Ubisoft en tant que personne morale pour harcèlement sexuel institutionnel”, a écrit Solidaires Informatique, via Google Translate.

« Pour avoir mis en place, maintenu et renforcé un système où le harcèlement sexuel est toléré car il est plus rentable pour l’entreprise de maintenir les harceleurs en place que de protéger ses salariés. Harcèlement, toléré et pratiqué par les plus hauts échelons de l’entreprise, protégé par les Directions des Ressources Humaines, ont créé un dispositif à l’échelle de l’entreprise. Au-delà de la liste des personnes évoquées ci-dessus, ce sont les rouages ​​de ce dispositif que cette plainte veut démanteler.

Il y a près d’un an jour pour jour, Solidaires Informatique déclarait poursuivre Ubisoft en justice pour les allégations portées sur la culture de travail de l’entreprise.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter, Ubisoft a déclaré à GI.biz: “Nous n’avons pas plus de détails concernant la plainte déposée contre Ubisoft” et aurait renvoyé la publication à la déclaration que Guillemot a faite en mai de cette année lorsque le PDG a vanté les “progrès considérables” du entreprise avait fait. En septembre de l’année dernière, l’exécutif s’est excusé de ne pas avoir protégé le personnel de l’entreprise.

Cela fait suite à un certain nombre d’allégations de harcèlement et d’inconduite par des membres de haut rang du personnel d’Ubisoft en 2020. Dans un récent rapport de divulgation financière, la société a déclaré que ce scandale pourrait avoir un impact négatif sur sa capacité à embaucher de nouvelles personnes. .

