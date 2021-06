Le syndicat publie un hommage vidéo contenant des blasphèmes à Biden ⋆ 10z viral

in

Un syndicat est devenu viral lundi avec un hommage vidéo d’une minute et demie au président Joe Biden, faisant l’éloge de « l’Irlandais minable » pour son programme pro-travail, les utilisateurs de Twitter craquant devant l’accent new-yorkais exubérant du narrateur et son script blasé.

“Construire en mieux, bébé”, a tweeté les syndicats des métiers de la construction d’Amérique du Nord avec la vidéo, empruntant le slogan de la campagne de Biden. Normalement, un syndicat faisant l’éloge d’un démocrate ne serait pas digne d’intérêt, mais le ton fougueux – et chargé de bombe F – de cette vidéo a rapidement attiré l’attention.

(Déclarer l’évidence ici, mais la vidéo contient une généreuse portion de langage NSFW.)

Reconstruire mieux, bébé 😎#TheTimeIsNow #NABTULegConf2021 #1u pic.twitter.com/1q56nNGV9J – Les métiers du bâtiment (@NABTU) 7 juin 2021

Le compte Twitter @NABTU compte à peine 9 000 abonnés, mais la vidéo a été vue plus de 60 000 fois au moment de la rédaction de cet article.

“Alors, qu’est-ce qui se passe à Washington depuis que le nouveau gars a pris le relais?” le narrateur commence alors que des clips de l’inauguration de Biden sont montrés. Biden “a été occupé à mettre ‘rona dans les cordes”, poursuit joyeusement la voix, alors a-t-il eu le temps d’aider les travailleurs? « Tu es foutrement – ​​C’est vrai qu’il a fait ! »

Les raisons pour lesquelles le syndicat applaudit Biden incluent avoir « rassemblé tous les connards antisyndicaux et anti-ouvriers et leur avoir dit de piler du sable » et « avoir rempli le Cabinet de personnes qui se soucient vraiment de votre travail ».

« Biden s’en fout de votre salaire » et « il dit« Achetez américain, bordel ! »

Et “ouais, il s’en fout des trains.”

Regardez la vidéo ci-dessus (peut-être avec des écouteurs si vous êtes de retour au bureau), via @NABTU sur Twitter.

