Le synopsis de l’intrigue pour Sonic Frontiers a été révélé

le Frontières soniques la bande-annonce n’a pas vraiment révélé grand-chose, mais cela nous a certainement donné envie d’en savoir plus.

Alors que nous savons déjà que le récit du jeu est géré par Ian Flynn – le rédacteur en chef de l’actuel IDW Sonic l’hérisson bande dessinée, nous aurions maintenant également le synopsis de l’intrigue de Sonic Frontiers. Cette information a été partagée à l’origine par Polygon (via Sonic Stadium) et révèle que le Dr Eggman ne prépare à nouveau rien de bon.

« Dans Sonic Frontiers, l’ennemi de longue date de Sonic, le Dr Eggman découvre une technologie ancienne sur les îles Starfall et installe son programme d’IA SAGE pour pirater et prendre le relais. Mais cette technologie a plus qu’il ne le pense, et des conséquences imprévues surviennent immédiatement. à supporter. Sonic doit courir contre la montre pour découvrir la vérité, sauver ses amis et peut-être même se sauver en même temps. »

Vous avez donc l’ancienne technologie, un programme d’IA, Sonic essayant de découvrir la vérité tout en se sauvant lui-même et ses amis, et le Dr Eggman gâche encore une fois les choses. On dirait que ça va être une histoire assez excitante.

Sonic Frontiers est développé par les membres expérimentés de la Sonic Team Japan de Sega, dirigés par le producteur Sachiko Kawamura et le réalisateur Morio Kishimoto. Il devrait arriver « vacances 2022 » sur Nintendo Switch et toutes les autres grandes plates-formes.

