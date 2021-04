Le système a généré des déclarations sous TPS pour accélérer la numérisation; D’autres réformes de la TPS pourraient renforcer la confiance des contribuables

Les contribuables sont tenus de saisir les détails relatifs à leurs ventes et à leurs livraisons à l’extérieur dans ladite déclaration.

Par Rajat Mohan et Priyanka Sachdeva

Principalement, à l’heure actuelle, deux déclarations doivent être produites par chaque contribuable inscrit. GSTR-1 et GSTR-3B. GSTR-1 est une déclaration de vente qui doit être produite par chaque personne inscrite à la TPS. Les contribuables sont tenus de saisir les détails relatifs à leurs ventes et à leurs livraisons à l’extérieur dans ladite déclaration. Il s’agit d’une déclaration mensuelle ou trimestrielle produite par les contribuables pour divulguer les détails de leurs fournitures à l’extérieur pour le mois – ainsi que leur obligation fiscale. GSTR-3B est une auto-déclaration mensuelle que doit produire un concessionnaire inscrit aux fins de la TPS. Il s’agit d’une déclaration simplifiée pour déclarer le sommaire des dettes de TPS pour une période d’imposition.

Sur la base du GSTR-1 déposé par les fournisseurs, GSTR-2A et GSTR-2B sont des relevés ITC générés automatiquement afin de permettre au contribuable de calculer la disponibilité des ITC pour le mois. GSTR-2A et GSTR2B sont tous deux une instruction ITC générée automatiquement, la différence étant que le premier est un rapport dynamique et le second est statique. Ils seront générés pour chaque destinataire selon les données remplies par les fournisseurs dans leurs formulaires respectifs GSTR-1, GSTR-5 et GSTR-6.

Dans le but de faciliter le dépôt des déclarations, GSTIN a apporté un changement majeur dans le dépôt des déclarations en 2020 en introduisant une population automatique de détails dans GSTR-3B sur la base de GSTR1 et GSTR2B. Le fichier PDF peut être téléchargé du système généré GSTR-3B et toutes les valeurs peuvent être comparées avec les livres de comptes. Cette auto-population de détails permet au contribuable de contre-vérifier les chiffres déclarés par le contribuable en donnant un drapeau rouge et en demandant toute variation au-delà de 10% des chiffres auto-remplis. Ainsi, cette étape du GSTIN est vénérable car elle réduit les risques d’erreurs manuelles commises par les contribuables plus tôt. Il aide les contribuables à produire le GSTR-3B en réduisant le temps nécessaire pour le dépôt de celui-ci.

Toutes les principales tables sont remplies automatiquement, y compris les annulations ITC basées sur l’intégration de divers retours et d’autres portails comme ICEGATE pour l’importation de marchandises. Cette auto-population doit minimiser la discordance dans GSTR-1 et GSTR-3B et faciliter la réconciliation à long terme. Il augmentera la conformité globale des contribuables en aidant à déposer le GSTR-3B. Il aidera également à résoudre les remboursements retardés dus à de telles erreurs manuelles dans GSTR-1 et GSTR-3B. L’augmentation de 7% de la perception de la TPS en février 2021 par rapport à l’année dernière peut être attribuée à ces mesures de facilité de dépôt prises par le gouvernement.

Cependant, il existe actuellement certaines limites. Cette fonction a été mise à la disposition des déclarants mensuels et sera bientôt également offerte aux déclarants trimestriels. Deuxièmement, si la personne ne remplit pas GSTR-1, il y aura une auto-population partielle basée sur GSTR-2B. De plus, si le contribuable a saisi et enregistré des valeurs dans GSTR-3B avant le remplissage automatique par le système, les valeurs enregistrées ne seront pas modifiées / écrasées par le système. La valeur calculée par le système dans le tableau 3.1 (d) du GSTR-3B, c’est-à-dire les livraisons entrantes soumises à l’autoliquidation, ne contient pas la valeur des taxes à payer sur RCM en raison de l’importation de services. Ces détails doivent être inclus par le contribuable en éditant le chiffre auto-rempli et au cas où le quantum d’importation du service serait plus important, le drapeau rouge et le message d’avertissement apparaîtront toujours. Chiffre renseigné automatiquement dans le tableau 4B (2) – CII inversé – D’autres incluent les détails de toutes les notes de crédit reflétées dans GSTR-2B. Il existe des scénarios dans lesquels le fournisseur a signalé la facture de manière erronée et l’a ensuite annulée via une note de crédit. Ainsi, cela peut conduire à une annulation de CTI auto-remplie supérieure à la contre-passation de CTI réelle indiquée par le contribuable. Cela peut faire l’objet de litiges, car les avis peuvent découler de l’inadéquation entre l’annulation effectivement indiquée dans les déclarations et celles qui sont remplies automatiquement.

En outre, il existe un problème majeur qui n’est toujours pas résolu. Si les chiffres négatifs sont indiqués dans GSTR-1, c’est-à-dire que les retours sur ventes sont supérieurs aux ventes, alors la valeur remplie automatiquement serait zéro. Ainsi, la limitation des valeurs négatives ne pouvant pas être déclarées dans GSTR-3B persiste, ce qui entraîne une discordance entre GSTR-1 et GSTR-3B pendant plusieurs mois et le contribuable doit encore faire face aux problèmes d’avis reçus du ministère pour paiement à court des impôts dans les mois où l’ajustement du chiffre négatif indiqué dans GSTR-1 est effectué dans GSTR-3B. Avec les nouvelles dispositions qu’il est proposé de mettre en œuvre dans le cadre du budget 2021-22 qui donne les pouvoirs énormes au ministère pour engager une procédure de recouvrement en cas de discordance dans GSTR-1 et GSTR-3B, il est encore plus impératif d’intégrer cette fonctionnalité dans GSTR 3B d’accepter des valeurs négatives.

Avec la deuxième vague de Covid-19 frappant l’économie indienne, il est impératif pour le gouvernement d’introduire de plus en plus de mesures qui seront non seulement favorables au Trésor mais aussi aux véritables contribuables. Il faut une heure pour apporter quelques réformes supplémentaires de la TPS afin de réduire les principaux goulots d’étranglement de la croissance industrielle, ce qui rajeunit la confiance des contribuables.

(Rajat Mohan est Senior Partner chez AMRG & Associates et Priyanka Sachdeva est Partner chez AMRG & Associates. Les opinions exprimées sont celles des auteurs.)

