Le système anti-drone de DRDO devrait être installé dans des installations militaires critiques

Les forces de sécurité sont en état d’alerte élevé à Jammu après d’autres observations de drones près de la station de l’Air Force. Pour la première fois, les drones venant de l’autre côté de la frontière ont touché une cible militaire. Et selon des sources, la cible était la tour de contrôle du trafic aérien (ATC) et non les hélicoptères Mi-17 qui y sont basés.

D’autres drones ont été aperçus survolant plusieurs zones militaires autour de la base aérienne de Jammu, notamment Kunjwani Chowk, Kaluchak, Sanjuwan mardi et aujourd’hui également.

La Garde nationale de sécurité (NSG) a fait le point sur la situation. Il a été décidé qu’en plus des feux spéciaux pour une meilleure visibilité, des systèmes anti-drone seront bientôt déployés. Selon des sources, « le système anti-drone qui a été développé par l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO) est susceptible d’être utilisé. DRDO a transféré la technologie à la Defense PSU Bharat Electronics Limited (BEL) pour la production du système.

L’Indian Air Force (IAF) sera l’autorité nodale une fois que le système de technologie anti-drone aura été acquis et, à l’avenir, elle coordonnera probablement les efforts pour contrer les attaques de drones armés.

Qu’est-ce que la technologie anti-drone du DRDO ?

Cela aidera à identifier et à éliminer les menaces aériennes. Et pourrait fournir aux forces armées indiennes un avantage dans l’interception, la détection et la destruction des drones ennemis. Le système utilise un mécanisme de destruction à base de laser pour détecter et détruire les drones dans les airs.

Il a la capacité de détecter et de neutraliser les drones, et le système radar offre une couverture à 360 degrés.

Comme cela a été rapporté par Financial Express Online, le système peut identifier et bloquer des micro-drones jusqu’à 3 kilomètres et tirer des signaux laser sur des cibles jusqu’à 1-2,5 kilomètres. À l’aide de capteurs électro-optiques/infrarouges (EO/IR), ce système peut détecter des drones jusqu’à 2 km. Un détecteur de radiofréquence (RF) peut détecter les communications RF jusqu’à 3 km.

Selon les rapports, le système RF/Global Navigation Satellite System (GNSS) de DRDO détecte la fréquence utilisée par le contrôleur, puis les signaux sont brouillés.

Comme cela a été rapporté par Financial Express Online, pour lutter contre les menaces aériennes émergentes rapidement, le système de technologie anti-drone DRDO peut fournir à la fois des options « soft kill » et « hard kill » aux forces armées indiennes.

Que sont le Soft Kill et le Hard Kill ?

Le simple brouillage de drones hostiles est appelé “Soft kill” et “Hard kill” utilise une méthode de destruction à base de laser.

Depuis 2020, le système DRDO a été déployé pendant le jour de l’indépendance 2020, les célébrations de la fête de la République 2021 et a également été utilisé lors de la visite de l’ancien président américain Donald Trump à Ahmedabad en mars 2020.

Politique de drones pour l’Inde bientôt

Il n’y a pas de politique universelle pour lutter contre les drones voyous dans le pays et bientôt le ministère de l’Intérieur et de l’Aviation civile devrait revoir les réglementations existantes relatives aux systèmes d’aéronefs sans pilote.

À la suite d’une attaque de drones le 27 juin, une stratégie complète de contre-drones est en préparation pour éviter des attaques comme celle qui s’est produite à la base aérienne de Jammu.

Mardi soir (29 juin 2021), le Premier ministre Narendra Modi a présidé une réunion à laquelle ont assisté, entre autres, le ministre de la Défense Rajnath Singh, le ministre de l’Intérieur Amit Shah et le conseiller à la sécurité nationale (NSA) Ajit Doval. L’ordre du jour principal de la réunion était d’accélérer le processus d’élaboration d’une politique de drones pour l’Inde.

A l’ordre du jour également figuraient les mesures et stratégies à utiliser à l’avenir pour contrer “les drones militarisés utilisés à des fins terroristes contre des actifs stratégiques et commerciaux”.

L’attaque de drones et la détection subséquente des drones autour de la base aérienne sont soupçonnées d’être l’œuvre du groupe terroriste pakistanais Lashkar-e-Taiba (LeT). Peu après l’attaque de dimanche, la police du Jammu-et-Cachemire avait arrêté un agent présumé de Lashkar-e-Taiba qui avait en sa possession un engin explosif improvisé (EEI) pesant près de 5 kg à Jammu.

Cessez-le-feu Inde-Pakistan

La récente attaque de drones, qui est soupçonnée d’être l’œuvre du LeT, pourrait être une tentative de perturber le processus politique au Cachemire et de faire pression sur le maintien du cessez-le-feu sur la ligne de contrôle.

L’Inde soulève la question à l’ONU

Mardi, l’Inde a appelé l’attention des Nations Unies sur la question de “l’utilisation de drones armés à des fins terroristes contre des actifs stratégiques et commerciaux”.

