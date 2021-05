Le système bancaire utilise plus d’énergie que BTC, rapporte Galaxy Digital

Galaxy Digital, une société de services financiers diversifiés qui se concentre sur les crypto-monnaies, a révélé que le système bancaire consomme plus d’énergie que l’exploitation minière BTC. La société a fait connaître cette nouvelle à travers un rapport intitulé Sur la consommation d’énergie de Bitcoin: une approche quantitative à une question subjective. À travers cette publication, l’entreprise a cherché à déduire si la quantité d’électricité utilisée par le réseau BTC est une utilisation d’énergie acceptable.

Dans le rapport, Galaxy Digital a reconnu que le réseau Bitcoin consomme une quantité d’énergie importante. Cependant, la firme estime que cette consommation d’énergie est ce qui rend le réseau si robuste et sécurisé. Bien que la quantité d’énergie utilisée par BTC en un an soit claire, sa consommation se compare à celle du système bancaire traditionnel, en ce qui concerne l’utilisation de la monnaie dans les paiements, l’épargne et les règlements. Dans les cas où le BTC est utilisé comme réserve de valeur non souveraine, sa consommation d’énergie est comparée à celle de l’or.

Cependant, la publication a noté qu’il est essentiel de noter que le système bancaire et l’industrie aurifère ne révèlent pas leur empreinte énergétique. Pour déterminer si BTC utilise réellement beaucoup d’énergie, le rapport a approximé la quantité d’énergie consommée par le réseau BTC, l’industrie de l’or et le système bancaire traditionnel. Alors que Galaxy Digital a constaté que BTC utilise 113,89 TWh / an, les approximations de la société pour l’or et le système bancaire étaient respectivement de 240,61 TWh / an et 263,72 TWh / an.

La consommation d’énergie BTC est acceptable

Selon Galaxy Digital, n’importe qui dans le monde peut utiliser BTC pour les transactions. En effet, les transactions BTC sont réglées en une heure. De plus, le réseau fonctionne 24 heures sur 24 tout au long de l’année. À cette fin, la monnaie offre une liberté financière aux habitants des régions qui n’ont pas accès à une infrastructure financière stable. Galaxy Digital a poursuivi en disant que le réseau Bitcoin peut aider à améliorer le secteur de l’énergie en créant des cas d’utilisation parfaits pour l’énergie excédentaire et intermittente. De plus, le réseau Bitcoin ne se développera davantage que si l’adoption le justifie.

Voyant que BTC résout un problème énorme pour une fraction importante de la population mondiale, Galaxy Digital a déclaré que sa consommation d’énergie n’était pas nécessairement une mauvaise chose. Les auteurs du rapport ont affirmé que les humains développeront continuellement des technologies qui exigent plus de puissance et, à leur tour, remettent en question le statu quo.

Répondant à la question de savoir si la consommation d’énergie de BTC est acceptable, Galaxy Digital a déclaré: