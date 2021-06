Le système Co-Win n’est pas piraté, selon RS Sharma

in

Le système permettait maintenant de corriger le nom des vaccinés dans le certificat de vaccin et deux erreurs de lakh avaient été corrigées jusqu’à présent.

L’équipe d’intervention d’urgence informatique (CERT) du ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information a enquêté sur le prétendu piratage du système Co-WIN et a découvert qu’il s’agissait d’une fausse affirmation.

Co-WIN est une plateforme permettant aux citoyens de s’inscrire à la vaccination contre le Covid-19, de programmer leur vaccination au centre de vaccination le plus proche, puis d’obtenir des certificats de vaccination.

Le Dr RS Sharma, président du groupe habilité sur l’administration des vaccins (EGVAC), a précisé que les allégations de soi-disant pirates informatiques sur le dark web, concernant le piratage présumé du système Co-WIN et la fuite de données, étaient sans fondement. “Nous continuons de prendre les mesures appropriées nécessaires, de temps en temps, pour garantir la sécurité des données des personnes avec Co-WIN”, a déclaré Sharma dans un communiqué publié par le ministère de la Santé de l’Union.

Sharma a déclaré que le système Co-WIN avait plusieurs pare-feu mis en place pour garantir que de telles choses ne se produisent pas. Tant l’équipe Co-WIN que le CERT avaient vérifié qu’aucun événement de ce type ne s’était produit. Le système interdisait le téléchargement de données au-delà d’un niveau particulier au niveau de l’application et du cloud, a-t-il déclaré lors d’une interview avec une chaîne de télévision.

Les seules données stockées sur les citoyens étaient les noms, l’âge, le sexe et les numéros de téléphone portable qui étaient stockés dans un environnement sûr et sécurisé avec des données cryptées, a-t-il déclaré. La seule information qu’ils donnaient était un certificat de vaccination numérique, a déclaré Sharma.

