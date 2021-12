Rijiju a cependant déclaré qu’il s’agissait d’une « question très sensible » et n’a pris aucun engagement.

Le ministre du droit de l’Union, Kiren Rijiju, a informé le Lok Sabha qu’il y avait une demande croissante de ramener le projet de loi sur la Commission nationale des nominations judiciaires (NJAC) et a ajouté que même les juges à la retraite lui avaient écrit contre le système Collegium existant pour la nomination des juges dans les juridictions supérieures. . Répondant au débat sur le projet de loi d’amendement des juges de la Haute Cour et de la Cour suprême (salaires et conditions de service), 2021, Rijiju a déclaré qu’il y avait un énorme soutien pour le NJAC et que de nombreux juges à la retraite et associations du barreau de la Cour suprême l’ont donné par écrit. , affirmant que « le système collégial de nomination des juges est incorrect, manque de transparence et manque de responsabilité ». Le système, ont-ils dit, ne justifie même pas l’intention avec laquelle la disposition a été faite dans la Constitution, a déclaré Rijiju au Parlement.

Certains députés de l’opposition ont également demandé au gouvernement d’apporter les modifications souhaitées au projet de loi et de le déposer au Parlement. NK Premachandran du RSP a déclaré que le précédent projet de loi du NJAC était un projet de loi merveilleux et que si le gouvernement le ramène, l’opposition le soutiendra. « S’il y avait une erreur dans la rédaction ou quoi que ce soit, le ministre peut la corriger et la rapporter à la Chambre », a déclaré Premachandran. Avec Premachandran, Kalyan Banerjee de TMC et le député BJD Bhartruhari Mahtab ont fait valoir que le Centre doit travailler à la mise en place d’un système de nomination des juges.

Il convient de rappeler que la loi NJAC de 2014 a été adoptée par le gouvernement Modi, fixant les lignes directrices à suivre pour recommander des noms pour la nomination en tant que juge en chef de l’Inde et d’autres juges de la Cour suprême et des juges en chef et juges des hautes cours ainsi que leurs transferts. Cependant, la Cour suprême de l’Inde a annulé l’amendement à la Constitution établissant le NJAC, le qualifiant d’inconstitutionnel

en octobre 2015.

Rijiju a cependant déclaré qu’il s’agissait d’une « question très sensible » et n’a pris aucun engagement. Le ministre de la Justice a également précisé que sa déclaration ne devait pas être considérée comme un défi à l’indépendance de la justice. Auparavant, le député du BJP Nishikant Dubey avait également demandé au gouvernement de ramener le projet de loi NJAC.

