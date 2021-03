Le système d’alerte précoce contre le tremblement de terre ShakeAlert sera mis en service dans l’État de Washington le 4 mai

(Image USGS)

Le déploiement sur la côte ouest du système d’alerte précoce contre les tremblements de terre ShakeAlert sera terminé le 4 mai lorsque le service arrivera dans l’État de Washington, fournissant aux résidents une technologie pour détecter les tremblements de terre et stimuler l’action.

Le système d’alerte, exploité par le US Geological Survey en coopération avec le Pacific Northwest Seismic Network, ne prévoit pas les tremblements de terre avant qu’ils ne se produisent, mais est conçu pour détecter rapidement ceux qui ont déjà commencé. Les capteurs de mouvement du sol près du tremblement de terre sentent le sol trembler et relaient ces informations à un centre de traitement de données. L’emplacement précis du séisme est déterminé et les algorithmes ShakeAlert estiment rapidement la force et les zones susceptibles de trembler.

L’USGS s’associe à des agences pour transformer les informations en alertes publiques, telles que des notifications dans les applications pour smartphone et des annonces sur les systèmes de sonorisation. D’autres partenaires techniques peuvent utiliser les données ShakeAlert pour agir comme:

Ralentir les trains pour éviter les déraillements. Arrêt des ascenseurs à l’étage le plus proche et ouverture de leurs portes. Ouverture des portes de la caserne pour qu’elles ne soient pas bloquées. Vannes d’étranglement des services d’eau pour empêcher la vidange des réservoirs. Activation des générateurs de secours dans les hôpitaux pour assurer un service continu.

Le réseau de capteurs n’est achevé qu’à environ 65% pour l’État de Washington, selon un communiqué de presse. L’USGS et ses partenaires étatiques et universitaires, y compris l’Université de Washington, ajouteront davantage de sismomètres au réseau jusqu’à la fin de 2025 pour améliorer encore la capacité du système.

Le 4 mai ou avant, les résidents voudront vérifier leur téléphone pour s’assurer que les alertes d’urgence sans fil sont activées. En savoir plus ici.

Si un tremblement de terre frappe et que des secousses sont attendues à votre emplacement, le message dira:

Anglais: «Tremblement de terre détecté! Laissez tomber, couvrez, tenez bon. Protège toi. » – USGS ShakeAlert

Espagnol: “Terremoto detectado! Agachese, cubrase, sujetese. Protejase. » – USGS ShakeAlert

ShakeAlert a été lancé dans l’Oregon plus tôt ce mois-ci et a déjà été déployé en Californie.