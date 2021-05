Le système d’alerte précoce contre les tremblements de terre ShakeAlert est mis en service dans l’État de Washington – voici comment cela fonctionne

Une équipe du Pacific Northwest Seismic Network basé à UW installe un nouveau panneau solaire sur un site de surveillance sismique à Enumclaw, Washington, en avril. Le sismomètre, l’un des centaines qui fournissent des données pour ShakeAlert, se trouve dans le trou au premier plan. Une tranchée apporte des câbles aux panneaux solaires nouvellement installés, à droite, qui alimentent le système, et une boîte en aluminium contenant des composants électroniques qui numérisent et transmettent les données sismiques. (Photo de l’Université de Washington)

Les nouvelles: ShakeAlert, un système automatisé conçu pour avertir les gens qu’un tremblement de terre s’est produit et qu’une secousse est imminente, est en cours d’activation dans l’État de Washington aujourd’hui pour achever le déploiement de la technologie sur la côte ouest.

Un avertissement ShakeAlert sur un smartphone.

Comment ça fonctionne: Le système d’alerte, exploité par l’US Geological Survey en coopération avec le Pacific Northwest Seismic Network de l’Université de Washington, ne prévoit pas les tremblements de terre avant qu’ils ne se produisent, mais est conçu pour détecter rapidement ceux qui ont déjà commencé. Les capteurs de mouvement du sol près du tremblement de terre sentent le sol trembler et relaient ces informations à un centre de traitement de données. L’emplacement précis du séisme est déterminé et les algorithmes ShakeAlert estiment rapidement la force et les zones susceptibles de trembler.

Ce que vous verrez: Les personnes connectées au système d’alerte d’urgence sans fil (le même système qui produit des alertes AMBRE) recevront désormais des alertes sismiques pour les événements de magnitude 5 ou plus, en utilisant une interface similaire, a rapporté l’UW. L’alerte smartphone conseillera aux gens de se laisser tomber, de se couvrir et de tenir. Les durées d’avertissement varient de quelques secondes à des dizaines de secondes en fonction de votre distance par rapport à l’épicentre.

Les utilisateurs de téléphones Android recevront une alerte intégrée au système d’exploitation du téléphone. Il n’y a pas d’application téléchargeable, mais vous pouvez en savoir plus sur la façon de recevoir des alertes ici.

Ils l’ont dit: Les chefs de projet et les représentants ont tenu une conférence de presse virtuelle mardi pour discuter du système et de ses avantages. Parmi les personnes impliquées:

Harold Tobin, directeur du Pacific Northwest Seismic Network et professeur de sciences de la Terre et de l’espace à l’Université de Washington, a déclaré que le système n’était pas une prévision de tremblement de terre, mais plutôt une chance de recevoir un petit avertissement. «Cela peut vous laisser suffisamment de temps pour rassembler vos pensées», a déclaré Tobin. «Les gens qui ressentent les tremblements ont tendance à se figer. Savoir que ça arrive pourrait changer cela.

Représentant Suzan DelBene, D-Medina, a qualifié ShakeAlert d ‘«exemple de technologie de communauté intelligente» et a déclaré qu’elle avait demandé 28,6 millions de dollars de financement supplémentaire du Congrès pour l’exercice 2022.

Représentant Derek Kilmer, D-Port Angeles, a été élevé et représente la région la plus au nord-ouest de l’État. «La menace d’un tremblement de terre et le potentiel d’un tsunami qui l’accompagne occupent une place importante dans nos vies», a déclaré Kilmer. «Même quelques secondes d’avertissement pourraient faire la différence entre la vie et la mort. Cela compte. »

Où est-il utilisé?: ShakeAlert, qui est similaire aux systèmes d’alerte précoce existants au Mexique et au Japon, a commencé à envoyer des alertes en Californie en 2019 et dans l’Oregon en mars 2021.

Grande menace: L’État de Washington présente le deuxième plus grand risque de tremblement de terre, derrière la Californie, parmi les 50 États. Avec Washington maintenant en ligne, le système émettra des avertissements à des millions de personnes supplémentaires exposées au plus grand tremblement de terre possible dans les 48 États inférieurs – une rupture de la zone de subduction de Cascadia au large. La faille de 700 milles s’étend du cap Mendocino en Californie à la pointe de l’île de Vancouver au Canada.

Autres utilisations du système: L’USGS s’associe à des agences pour transformer les informations en alertes publiques, telles que des notifications dans les applications pour smartphone et des annonces sur les systèmes de sonorisation. D’autres partenaires techniques peuvent utiliser les données ShakeAlert pour effectuer des actions automatisées telles que:

Ralentir les trains pour éviter les déraillements. Arrêt des ascenseurs à l’étage le plus proche et ouverture de leurs portes. Ouverture des portes de la caserne pour qu’elles ne soient pas bloquées. Vannes d’étranglement des services d’eau pour empêcher la vidange des réservoirs. Activation des générateurs de secours dans les hôpitaux pour assurer un service continu.

Plus de travail à faire: Le réseau de capteurs n’est complet qu’à environ 65% pour l’État de Washington, avec environ 230 stations sismiques et une centaine de plus à ajouter. L’Oregon compte quelque 155 stations fournissant des données. L’USGS et ses partenaires étatiques et universitaires ajouteront d’autres sismomètres au réseau jusqu’à la fin de 2025 pour améliorer encore la capacité du système. Tobin de l’UW a également déclaré qu’ils continueraient à améliorer l’algorithme pour une meilleure assurance que ShakeAlert sera précis et rapide.