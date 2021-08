Le système de cartes de Back 4 Blood a beaucoup plus de sens après l’avoir joué

Le système de cartes de Back 4 Blood est créateur d’opportunités infinies.

Cette semaine, nous avons eu la chance de jouer à la prochaine version bêta de Retour 4 Sang avant la première session publique, qui commence aujourd’hui pour les joueurs en précommande et ceux avec des codes d’accès anticipé.

Back 4 Blood est un jeu de tir de zombies coopératif dans le style classique de Turtle Rock Studios, les innovateurs derrière tout cela. Il serait inutile de comparer ses différentes composantes à celles de Left 4 Dead – Turtle Rock, donc je ne le ferai pas. Au lieu de cela, je veux me concentrer sur ce qui en fait un très bon jeu coopératif dans une mer de coopération en direct obsédée par le service.

L’idée de Back 4 Blood a toujours été quelque chose que je voulais jouer. J’ai eu ma première chance dans l’alpha, et bien que plusieurs parties en soient au début du développement à l’époque, j’ai été accroché par la boucle principale du jeu, suffisamment pour avoir hâte de lancer. Il est clair maintenant après avoir joué à la version bêta que Back 4 Blood est dans un bien meilleur état.

Cela se reflète de plusieurs manières. D’une part, il s’agit d’un package bien étoffé, avec plus d’armes, une meilleure variété de cartes et un méta-jeu sous la forme d’une zone centrale où vous investissez votre monnaie gagnée. Tous ces différents systèmes alimentent le mécanisme de construction de deck du jeu. Cela semble plus encombrant qu’il ne l’est en réalité, et je peux vous dire qu’il était beaucoup plus facile de comprendre ici par rapport à l’alpha.

Les cartes sont essentiellement des modificateurs. Certains sont joués par les joueurs – les avantages – et d’autres – les défis – sont joués par le directeur de jeu. Au début du match, chaque joueur choisit une carte au hasard dans le jeu qu’il a apporté. Sauf indication contraire, les cartes ne s’appliquent qu’à votre personnage, vous pouvez donc généralement les utiliser pour compléter vos lacunes. Vous rencontrez des cartes dans les niveaux eux-mêmes, soit sous forme de gouttes aléatoires, soit en les achetant directement à l’aide de cuivre que vous collectez au cours de votre aventure. Vous pouvez également investir une devise différente dans l’acquisition d’encore plus de cartes au hub – toutes vous aident à étendre vos decks, et vous aurez vraiment besoin de plus d’un deck actif si vous le faites correctement.

Les cartes sont divisées en quatre catégories. Au fur et à mesure que votre bibliothèque grandit, vous vous rendrez rapidement compte que vous ne pouvez pas tout mettre dans un seul deck. C’est là que ces différentes catégories entrent en jeu. Ce n’est qu’en jouant plusieurs runs que j’ai vraiment commencé à apprécier le système. Au départ, j’ai opté pour de petits buffs qui sont universellement utiles. Des choses comme un boost d’endurance de 10%, des animations de guérison plus rapides, etc. Au fil du temps, cependant, il est devenu clair qu’un deck spécialisé peut créer son propre mini-style de jeu au sein d’un jeu plus large.

Back 4 Blood n’a pas de classes traditionnelles, même si ses différents personnages ont chacun des avantages uniques. Mais pour vraiment créer une classe, vous avez besoin d’un jeu de cartes pour le style de jeu que vous recherchez. Par exemple, vous pouvez vraiment vous concentrer sur le rôle d’un guérisseur, d’un éclaireur qui peut mettre en évidence les ramassages pour l’équipe ou d’une sorte d’homme de pointe qui peut augmenter les dégâts des points faibles.

Vous pouvez jouer vos cartes au début du jeu et entre les sections de la carte dans les coffres-forts au fur et à mesure que vous avancez. Les retardataires ne manquent pas non plus, ils peuvent jouer aux cartes de l’étape en cours, ainsi que de celles qu’ils ont manquées. Les choses deviennent beaucoup plus intéressantes lorsque vous voyez les cartes que l’IA joue contre vous à chaque fois, apparemment comme une tentative de rendre vos nouveaux avantages obsolètes. Ce n’est pas toujours noir et blanc, bien sûr, l’IA joue généralement des cartes qui vous obligent à changer d’approche plutôt que de répondre directement à vos jeux.

Vous verrez des modificateurs qui multiplient les volées de corbeaux autour du niveau, ce qui rend l’exploration beaucoup plus risquée car vous devrez les éviter plus souvent, ou risquer de déclencher la horde à chaque coin de rue. D’autres cartes assombriront l’environnement, le rempliront de brouillard ou déclencheront des événements tels que vous forcer à combattre une horde errante en plus de ce à quoi vous devez normalement faire face.

L’IA pourrait même modifier le comportement de certains zombies spéciaux, en insérant des variantes plus dures ou plus spécialisées qui poussent vraiment vos boutons. J’ai également rencontré des cartes qui déclenchent des défis chronométrés, qui offrent de grandes récompenses pour les éliminer, ajoutant encore une autre couche à votre stratégie.

Il y a ici un immense potentiel d’interaction entre vos propres cartes, celles de vos coéquipiers et tout ce avec quoi l’IA contrecarre. Il y a tellement de plaques tournantes à un moment donné. Peut-être que vous avez obtenu l’arme que vous voulez mais pas la bonne pièce jointe, ou peut-être êtes-vous tombé sur une carte qui vous a tenté de changer d’approche pour essayer d’obtenir une récompense et qui a échoué. Peut-être que rien de tout cela n’a d’importance parce que l’IA a décidé de jouer une carte particulièrement dure contre le groupe, vous forçant à abandonner vos plans et à faire face à la nouvelle normalité.

Retour 4 L’éclat de Blood est la façon dont il fait tourner ces plaques avec habileté. Cela brille vraiment lorsque votre course prend ces différents rebondissements, prouvant toujours qu’aucune course n’est jamais vraiment prévisible ou entièrement sûre.

Back 4 Blood sortira le 12 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.