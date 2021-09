Le système de cinéma maison à 5.1 canaux HT-S40R d’entrée de gamme de Sony pompe un son de 600 W et se connecte sans fil à votre téléviseur

Le prix du Sony HT-S40R Inde est de Rs 28 990.

Sony a lancé aujourd’hui un nouveau système de cinéma maison d’entrée de gamme appelé HT-S40R en Inde. Mis à part le nommage compliqué, cette configuration à 5.1 canaux qui comprend une barre de son, deux haut-parleurs arrière sans fil et un caisson de basses a du punch pour son prix relativement abordable. Il peut produire un son de 600 W et se connecter sans fil à un téléviseur Bravia compatible pour commencer.

Sony dit qu’il a également rendu le design complet élégant et minimal afin qu’il puisse se fondre facilement dans votre environnement. Tout cela et le HT-S40R coûte toujours Rs 28 990. Il est disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui dans le Sony Centre, les principaux magasins d’électronique et en ligne via ShopatSC et d’autres portails de commerce électronique.

Sony vante vraiment la configuration presque sans fil qu’il propose avec le HT-S40R. La barre de son et le caisson de basses, par exemple, partagent une seule connexion d’alimentation. Les haut-parleurs arrière sont également alimentés par un amplificateur sans fil. Enfin, toute la configuration peut être connectée à certains téléviseurs Bravia sans fil via Bluetooth. Sony a publié une liste de tous les téléviseurs qui prendront en charge la fonctionnalité sur son site Web.

En parlant d’audio, le HT-S40R peut fournir une puissance de 600 W. La barre de son prend en charge Dolby Digital. Les options de connectivité incluent HDMI ARC, optique et analogique. Il supporte bien entendu le Bluetooth (version 5.0). Il y a aussi un port USB pour y connecter votre téléphone par exemple.

Sony vous permet de choisir entre quatre profils sonores personnalisés en plus d’offrir un mode « nuit » et « voix » via la télécommande fournie.

