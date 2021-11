Le système de défense aérienne S-400 ‘Triumf’ arrive en fin d’année en Inde: un responsable russe

Un contrat entre les deux pays a été signé en 2018 à l’issue du sommet annuel entre le Premier ministre Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine. (Image : .)

Avant le sommet annuel Inde-Russie, le processus de livraison du premier bataillon de systèmes de défense aérienne S-400 Triumf « SA-21 Growler » a commencé.

En marge du salon aéronautique en cours de Dubaï, M. Dmitry Shugaev, directeur du FSMTC, a confirmé dimanche que « la Russie a lancé le processus de livraison du système de défense aérienne à l’Inde ».

Ajoutant: « Le système atteint l’Inde d’ici la fin de l’année. »

Financial Express Online a annoncé plus tôt cette semaine que le système de défense aérienne de l’armée de l’air indienne devrait arriver à la fin de l’année, ce qui a maintenant été confirmé.

Le processus

Selon des sources, toutes les étapes de production liées à la technologie ont été achevées. De plus, l’ensemble du processus de transfert d’équipement vers l’Inde ainsi que l’acceptation ont été achevés.

Qu’est-ce que l’Inde obtient?

Un contrat entre les deux pays a été signé en 2018 à l’issue du sommet annuel entre le Premier ministre Narendra Modi et le président russe Vladimir Poutine.

Dans le cadre du contrat d’une valeur de 5,43 milliards de dollars, l’Indian Air Force obtiendra le S-400 Triumf ‘SA-21Growler’. Il s’agit d’un système de missile sol-air (SAM) à longue portée qui contribuera à renforcer la défense aérienne de l’Inde. Dans le cadre du contrat, l’Inde reçoit cinq kits régimentaires Triumf de Russie et la livraison sera terminée d’ici 2025.

Comme cela a été signalé précédemment dans le Financial Express Online, l’IAF devrait le déployer dans la région de la capitale nationale (RCN) et le long du couloir industriel Mumbai-Baroda. Une équipe de l’IAF était à Moscou pour suivre une formation sur l’utilisation du système lorsqu’il arrivera plus tard cette année.

Que peut faire ce système pour renforcer India Air Defence ?

Ce système est équipé d’un radar à commande de phase à commande électronique 92N6E. Ce radar est résistant au brouillage.

Une fois déployé, ce système qui est considéré comme le meilleur au monde sera capable non seulement de détecter mais aussi de détruire des cibles basses et hautes. Il formera également une grille de missiles qui ne pourront pas être pénétrés.

Il existe quatre types de missiles avec des portées différentes et peuvent être déployés en peu de temps. Les portées sont comprises entre 40 km, 100 km, 200 km et 400 km.

Paiement?

Le processus de paiement pour ce système a déjà été formalisé entre les deux pays et il ne dépend pas de l’USD. Les paiements ont été décidés en roupie-rouble et via des banques identifiées par les deux pays.

La Chine a-t-elle ce système ?

Oui, la Chine a pris par voie maritime la livraison du deuxième lot du S-400 Triumph (nom de code OTAN SA-21 Growler).

Sanctions américaines contre la Russie

En 2017, l’administration Trump avait introduit le Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act ou CAATSA. Et au cours des différentes étapes des discussions avec les responsables américains, l’Inde a clairement indiqué que les discussions sur le processus d’obtention du S-400 de la Russie avaient commencé bien avant les sanctions américaines contre la Russie.

Déploiement SAM S-400 à la frontière sino-indienne

Les armées de l’Inde et de la Chine sont dans une impasse de 18 mois et la Chine a déjà déployé le système de défense aérienne S-400 de leur côté le long de la ligne de contrôle réel dans l’est du Ladakh.

Et l’Indian Air Force a un rôle offensif très important à jouer car le terrain terrestre dans cette région est très dur et inhospitalier.

Ces systèmes de défense aérienne sont déployables par camion. Cela a un avantage car cette mobilité rend difficile pour les autres de la détecter. L’Organisation des routes frontalières (BRO) qui a travaillé sur l’infrastructure routière aidera à déplacer les camions lourds montés sur S-400 SAM du côté indien. Dans l’ensemble, les SAM S-400 fourniront à l’Inde une capacité offensive et défensive.

