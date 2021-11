Le système de défi de Halo Infinite sape ce qui rend le jeu amusant

J’appréciais vraiment Halo Infinite jusqu’à ce que je sois confronté à un défi ultime.

Les récompenses cosmétiques gratuites de Halo Infinite peuvent être gagnées de deux manières. Le premier est la progression le long de sa passe de combat, les pistes gratuites ou payantes habituelles distribuant des récompenses à mesure que vous « montez en niveau » en gagnant des points d’expérience en faisant des trucs dans le jeu – en particulier, en complétant des défis spéciaux avec des exigences telles que « finir quatre rangs matchs » ou « détruisez une guêpe ennemie trois fois ». La seconde consiste à terminer tous les défis disponibles en une semaine pour gagner la récompense hebdomadaire ultime, un article cosmétique que vous ne pouvez apparemment pas obtenir autrement.

Ce deuxième semble être une idée amusante, du moins au début. Une fois que vous avez terminé tous les autres défis hebdomadaires, vous êtes confronté à un dernier défi de synthèse pour déverrouiller votre Ultimate hebdomadaire. C’est un défi plus difficile, avec une plus grande récompense de points d’expérience, pour vraiment vous tester.

Le problème, c’est que le système de défi est une douleur en général, et le défi ultime est particulièrement mauvais. Au lieu de créer une épreuve passionnante à vaincre et à gagner une belle récompense, cela a ajouté une grande frustration à Halo Infinite. Et en fin de compte, c’est un bon exemple de la raison pour laquelle 343 Industries doit remanier l’ensemble de son système de défi.

Le défi ultime était d’accumuler cinq killstreaks dans les matchs Fiesta lors de l’événement Fracture: Tenrai. Fiesta est un mode cool, qui vous plonge dans des jeux Slayer avec des armes et des équipements aléatoires. Chaque fois que vous réapparaissez d’un décès, vous revenez avec un nouveau lot d’équipement. Parfois, vous avez de la chance et commencez avec un lance-roquettes et un fusil de sniper, ou un marteau à gravité et une brochette. D’autres fois, vous portez un pistolet à plasma et un Needler. Le mode est basé sur la chance du tirage au sort, avec des opportunités d’accrocher les armes des joueurs tombés au combat ou de relancer votre équipement lorsque vous mourrez.

Dès que j’ai vu le défi de la pierre angulaire, j’ai gémi. Je ne suis pas un joueur incroyable de Halo, ni un terrible. Le problème avec la poursuite des killstreaks était que je savais que, pour moi, cela prendrait beaucoup de temps. Dans Fiesta, les séquences sont peut-être plus faciles à obtenir que dans les autres modes, car il y a plus de chances que zéro que vous commenciez simplement une vie avec un lance-roquettes ou une autre arme puissante dévastatrice. Il y a aussi de très bonnes chances que vous tourniez un coin pour affronter un joueur, pour découvrir tardivement qu’ils ont également un lance-roquettes, réduisant considérablement vos chances de survie. De nombreux moments dans Fiesta sont donc des pièces de monnaie chaotiques qui ne fonctionnent pas très bien avec le système de défi. Et avec les défis de synthèse, contrairement aux autres que Halo Infinite vous propose, vous ne pouvez pas utiliser l’un de vos échanges pour trouver quelque chose qui pourrait être plus gérable. Vous devez passer au travers.

La plupart des défis ne sont pas si importants, mais lorsqu’ils deviennent des gardiens de compétences, ne respectent pas votre temps ou ne sont pas synchronisés avec le fait de rendre le jeu amusant pour une équipe, ils deviennent un problème.

Le fait est que cinq killstreaks peuvent être difficiles à acquérir, et c’était après avoir terminé quelque chose comme 15 défis précédents au cours de la semaine. Lorsque j’ai relevé le défi de la pierre angulaire, il ne me restait que deux jours pour débloquer cette récompense ultime. Donc, non seulement j’ai dû accumuler cinq médailles souvent difficiles à obtenir dans les matchs Halo, mais j’avais peu de temps pour le faire. Si j’échouais, si je faisais une pause, ou si quelque chose arrivait qui m’empêchait de jouer quelques heures à Halo, eh bien, tout ce temps passé auparavant serait perdu, dans une certaine mesure.

J’ai finalement réussi à passer à travers et à obtenir mes séries d’éliminations, mais pas sans beaucoup plus d’agacement que je ne le souhaitais pour ajouter à l’expérience. Le problème avec les défis, c’est qu’ils n’ajoutent pas d’excitation à Halo Infinite ; ils ajoutent de la frustration. Chaque fois que j’obtenais une série de trois ou quatre victoires dans Fiesta, je commençais à transpirer. Chaque fois que je réussissais à secouer un groupe d’ennemis, seulement pour qu’une dernière personne apparaisse avec une épée, ma tension artérielle augmentait. Chaque fois qu’un match se terminait et que je n’avais pas réussi à enchaîner les killstreak, c’était comme du temps que j’avais perdu, plutôt que du temps que j’avais passé à m’amuser. Le défi ne me défiait pas – il mettait en évidence l’échec et me mettait en colère contre la malchance.

Il y a un argument à faire valoir que les défis peuvent vous aider à apprendre à jouer un peu mieux à Halo Infinite. Un killstreak que j’ai gagné est venu de camper soigneusement dans le tunnel sous le centre de la carte Live Fire avec un marteau à gravité, en attendant que des ennemis se produisent dans la zone afin que je puisse leur tendre une embuscade dans des espaces restreints. Cette stratégie était contraire à la façon dont je joue habituellement à Halo, dans laquelle j’essaie de rester proche de mes coéquipiers et de tuer les ennemis avec des tirs croisés, ou de me faufiler pour une action de flanc. Je pense que je suis devenu meilleur dans l’utilisation des armes de mêlée plus intelligemment que d’habitude pour gagner cette séquence.

D’un autre côté, ce défi a eu pour effet que de nombreux joueurs se plaignent du système : cela m’a empêché de jouer au jeu pour gagner et m’a poussé à jouer au jeu pour atteindre mon objectif personnel. Je n’ai pas marqué les positions ennemies avec le système de ping et je ne suis pas resté avec un groupe pour les aider à rester en vie en tirant en équipe sur des adversaires. Je me suis assis dans mon coin et j’ai attendu qu’une proie arrive dans mon piège. De nombreux autres défis mettent en évidence l’utilisation d’armes ou de véhicules particuliers pour tuer, et ces choses peuvent inciter les joueurs à ignorer ce qu’il faut pour gagner un match en faveur de l’élimination de leurs objectifs personnels. Lorsque les défis individuels ne sont pas en synergie avec les directives de l’équipe, ils ajoutent des frictions qui affaiblissent l’expérience pour tout le monde.

Parfois, vous pouvez sauter avec le Shock Rifle, et parfois vous ne pouvez tout simplement pas.

Mais ce que je n’aime pas le plus dans le système de défi, à part le fait qu’il peut sembler irrespectueux de mon temps, c’est qu’il s’agit d’un grand gardien de compétences. Alors que les joueurs de haut niveau de Halo vont examiner une exigence de cinq killstreaks sans sourciller, pour un joueur plus moyen comme moi, c’est un gros obstacle. J’obtiens des killstreaks ici et là dans les matchs, mais pas de manière fiable, alors j’ai su immédiatement que cinq séquences allaient probablement prendre beaucoup de matchs à accomplir – une bonne partie d’un dimanche, en fin de compte.

Pire encore, il y a beaucoup de joueurs de Halo qui aiment le jeu mais qui verront une exigence de cinq killstreaks – et toutes sortes d’autres défis – et sauront instantanément qu’ils sont hors de portée. J’ai quelques amis dans ma rotation habituelle de Halo qui ne sont tout simplement pas particulièrement doués pour tuer dans ce jeu particulier, pour une raison quelconque. Leurs ratios tués-morts ne sont pas excellents. Nous nous sommes bien amusés dans Halo Infinite en tant que groupe, car il existe cependant de nombreuses façons de combler la différence. Vous pouvez contribuer un peu à une équipe simplement en restant ensemble et en combinant vos efforts de tireur, en obtenant une tonne de passes décisives plutôt qu’une tonne de kills. Vous pouvez être le conducteur du véhicule désigné, développant une compétence inestimable qui aide absolument à gagner des matchs, mais n’apparaît pas sur le tableau de bord. Ou vous pouvez jouer les objectifs, collecter des graines de puissance dans Stockpile ou vous lancer dans des captures de Stronghold qui peuvent également avoir un effet énorme sur la victoire ou la défaite de votre groupe.

J’ai des amis qui font toutes ces choses, et ils sont essentiels à notre équipe même s’ils ne surgissent pas et n’accumulent pas 20 kills à chaque match. Mais pour eux, de nombreux défis sont hors de portée.

L’objectif que Halo Infinite remplit avec des défis – donner aux joueurs quelque chose à atteindre tout en les gardant dans le jeu autant que possible, à la fois pour maintenir le nombre de joueurs de matchmaking élevé et pour encourager les dépenses par le biais de microtransactions – peut être atteint aussi bien sans défis comme ceux-ci. Halo devrait récompenser les gens pour le temps qu’ils consacrent au jeu, et non pour leur apporter une compétence spécifique. Le jeu devrait vous encourager à vous y engager de différentes manières, avec de nombreuses compétences différentes, au lieu de vous pousser à utiliser certaines armes ou certains véhicules pour répondre à des exigences arbitraires de mise à mort. Cela devrait inciter à passer du temps avec le jeu tout en respectant le temps déjà enregistré. Et cela devrait éviter de créer des situations qui génèrent de la frustration à l’idée de perdre, ou qui poussent les gens à blâmer leurs coéquipiers de ne pas jouer de la « bonne façon ».

Jouer des rôles de soutien ou travailler sur des objectifs peut être tout aussi important que d’accumuler une tonne de kills dans Halo Infinite, mais les défis ne respectent pas vraiment ces styles de jeu.

Je suis sûr que 343 a une vision avec le système de défi, mais je ne pense pas que le système prenne en compte beaucoup de réalités sur la façon dont les gens jouent à ce genre de jeux et combien de temps ils doivent y passer, ou l’étendue des différents types de jeu et les niveaux de compétence en leur sein. Déjà, le développeur a apporté des ajustements à son système de progression afin que les joueurs gagnent des points d’expérience pour jouer des matchs, pas seulement pour relever des défis. Mais le système n’a pas besoin de petits ajustements comme distribuer un peu d’XP juste pour jouer – il a besoin d’une refonte totale du fonctionnement des défis et de ce qu’ils ajoutent à Halo Infinite dans son ensemble.

Halo Infinite a été une explosion rafraîchissante de chaos au cours des deux premières semaines de sa version bêta multijoueur. Dans l’état actuel des choses, cependant, je doute que je m’engage à nouveau dans le système de progression ou de défi sans une refonte complète. Cela n’ajoute pas au plaisir du jeu ; plus souvent qu’autrement, il y porte atteinte.