Le système de gestion des colis des chemins de fer indiens subit une transformation totale; voir les caractéristiques

Les services de colis des chemins de fer indiens visent à assurer le transport de petits envois, sur un vaste réseau de gares. Ces services sont utilisés par les petites entreprises et les commerçants, en particulier ceux des petites villes et villages, pour le transport de leurs marchandises, etc., de manière rapide, bon marché et fiable depuis les grandes villes ainsi que les centres de production jusqu’au lieu de leur entreprise. Ces services sont également utilisés par les hommes ordinaires pour le transport de biens ménagers, de deux-roues, de meubles, etc., car les services de colis pour ces articles sont le seul mode de transport pratique. Selon le ministère des chemins de fer, la taxation des colis se fait uniquement sur la base du volume et du poids, et non sur la base du type de marchandise.

Dans le cadre de la modernisation du système, l’informatisation du système de gestion des colis est en cours d’extension de 84 emplacements à 143 emplacements supplémentaires en phase 2 et 523 emplacements en phase 3. La modernisation du système de gestion des colis apportera les fonctionnalités améliorées suivantes dans le système de colis:

Une interface conviviale améliorée sera activée pour le site Web public du système de gestion des colis sur www.parcel.indianrail.gov.in

Dans le système de gestion des colis, la provision a été activée pour 120 jours de réservation à l’avance de l’espace colis

Affichage de la disponibilité de l’espace colis sur le module de note de transmission électronique en ligne sur le site Web de Parcel Management System

Les clients enregistrés peuvent générer une note de transfert en ligne avec une estimation de tarif

Réservation de colis ou de bagages au bureau des colis des gares via des comptoirs informatisés ainsi que la saisie automatique du poids par pesée électronique de l’envoi

Pour le suivi des colis, le code-barres sur chaque envoi et la mise à jour de l’état des colis via la transmission de données sur le réseau GPRS à partir d’appareils mobiles portatifs via la lecture de codes-barres

SMS aux clients sur mobile enregistré remis au moment de la réservation à chaque étape de la réservation du colis, du chargement, du déchargement à la livraison

Suivi des colis via le site Web des colis, application mobile sur la plate-forme Android pour les clients.Nouvelle application basée sur Android pour permettre l’alimentation du chargement, du déchargement ainsi que des données de revenus provenant de stations non PMS traitant le trafic de colis

Module FSLA pour la préparation de manifestes en ligne pour un journal enregistré, un magazine

Pour les détenteurs de location de colis à long terme et à court terme, module de location pour la préparation du manifeste en ligne ainsi que l’enregistrement des titulaires de bail

Au moment de la réservation, vérification GSTN en ligne de l’expéditeur via le portail GSTN