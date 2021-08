Le système de maison intelligente Matter d’Apple, Google et Amazon retardé jusqu’en 2022

Vous allez devoir attendre un peu plus longtemps avant que tous vos appareils domestiques intelligents fonctionnent ensemble de manière transparente, car le lancement de Matter – le protocole standard soutenu par Apple, Google, Amazon et bien d’autres – a maintenant été repoussé à 2022.

Tobin Richardson, PDG de l’organisation Connectivity Standards Alliance (CSA) qui développe la technologie, a annoncé la nouvelle dans un article de blog. Cela signifie que les premiers périphériques matériels compatibles avec Matter n’apparaîtront pas en 2021, comme cela avait été initialement prévu.

Le retard est lié au kit de développement logiciel (SDK) et au processus de certification des appareils – en gros, les éléments avec lesquels les fabricants de matériel doivent travailler afin d’obtenir un joli gros badge “fonctionne avec la matière” sur l’emballage de tout ce qu’ils sont. fais.

Le calendrier mis à jour pour Matter indique que la première moitié de 2022 sera le point auquel nous verrons les appareils compatibles Matter mis en vente (et les appareils actuels mis à jour pour répondre aux exigences de Matter). Avec autant de grands noms derrière elle, il ne fait aucun doute que la matière finira par devenir un nouveau standard.

“Je suis tellement impressionné par l’investissement continu de tant de personnes pour faire de Matter un succès”, écrit Richardson. « Nous avons constaté une participation active des sociétés membres de l’ensemble de l’industrie, conduisant la spécification de base, le programme de certification en herbe et le marketing et la sensibilisation de l’industrie. »

Plusieurs facteurs ont apparemment contribué au retard, notamment l’ajout de plus de fabricants à la CSA et, bien sûr, l’impact continu de la pandémie mondiale que nous vivons tous. Il y a maintenant plus de 200 entreprises impliquées, dont Samsung et la Zigbee Alliance ainsi qu’Apple, Google et Amazon.

Analyse : La matière devrait améliorer la maison intelligente

Le HomePod mini. (Crédit image : TechRadar)

Si vous avez configuré des appareils domestiques intelligents là où vous vivez, ils peuvent déjà fonctionner ensemble – vous pouvez peut-être dire à votre Amazon Echo d’allumer une lumière Philips Hue, par exemple, ou peut-être que vous utilisez une norme telle que Apple HomeKit pour que tout soit synchronisé.

Cependant, Matter espère aller plus loin que simplement tout connecter à Alexa ou HomeKit : il utilise les normes existantes comme Bluetooth, Wi-Fi et le nouveau protocole Thread, et il est basé sur IP (ce qui permet de simplifier les connexions entre les appareils et le Internet plus large).

En d’autres termes, bien qu’il existe aujourd’hui une certaine interopérabilité dans les appareils domestiques intelligents, Matter la fera passer au niveau supérieur. Cela couvrira tout, de la facilité avec laquelle vous pouvez ajouter de nouveaux appareils au réseau à la vitesse à laquelle les appareils fonctionneront de manière synchronisée.

Une fois que Matter est établi, vous ne devriez pas avoir à vous soucier d’acheter un nouveau kit de maison intelligente incompatible avec ce que vous avez déjà. Peut-être tout aussi important, vous devriez pouvoir passer de l’utilisation d’appareils Apple comme contrôleurs principaux à l’utilisation d’appareils Google… ou du moins, c’est la théorie.

Via le bord