Le système de notification des blessures dues aux vaccins de l’UE montre plus de 330000 événements indésirables suite aux vaccins COVID ⋆ 10z viral

par Sayer Ji, Green Med Info:

Health Impact News a compilé les dernières données sur les rapports de blessures et de décès dus au vaccin COVID dans les pays de l’UE suite à la vaccination avec les quatre vaccins COVID approuvés dans l’UE pour une utilisation d’urgence

Toutes les semaines The Defender publie les dernières données du Système de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS) sur les blessures et les décès signalés après que des personnes ont reçu l’un des trois vaccins COVID qui ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence aux États-Unis

VAERS, qui opère dans le cadre des Centers for Disease Control and Prevention, est le principal système financé par le gouvernement pour signaler les réactions indésirables aux vaccins aux États-Unis. EudraVigilance, qui suit également les rapports de blessures et de décès à la suite de la expérimental Vaccins contre le covid.

Nouvelles sur l’impact sur la santé compilé les dernières données EudraVigilance sur les rapports de COVID blessures et décès liés au vaccin et constatés – au 17 avril – 7766 rapports de décès et 330218 rapports de blessures à la suite d’injections des quatre vaccins COVID approuvés pour une utilisation d’urgence dans l’UE: Moderna, Pfizer, AstraZeneca et Johnson & Johnson, commercialisé sous la marque Janssen.

Le rapport Health Impact News a ventilé les données par vaccin, type de blessure et pays.

Selon le rapport, les totaux des rapports sur les blessures et les décès pour chaque vaccin étaient:

Pfizer-BioNTech: 4 293 morts et 144 607 blessés Moderna: 2 094 morts et 15 979 blessés AstraZeneca: 1 360 morts et 169 386 blessés Johnson & Johnson (Janssen): 19 morts et 246 blessés

Cardiaque et les troubles sanguins / lymphatiques figuraient parmi les blessures les plus fréquemment signalées.

Selon sa site Internet, EudraVigilance a été lancé par le Agence européenne des médicaments en 2012. Les notifications d’événements indésirables suspectés sont soumises par voie électronique à EudraVigilance par les autorités nationales de réglementation des médicaments et par sociétés pharmaceutiques qui détiennent des autorisations de mise sur le marché (licences) pour les médicaments.

