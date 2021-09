Le système de paiement intégré d’Apple se heurte à un barrage routier antitrust en Inde, selon un rapport

À la fin de 2020, seuls 2 % des 520 millions de smartphones indiens étaient équipés de l’iOS d’Apple (Crédit photo : .)

Apple s’est retrouvé au milieu d’une contestation antitrust pour abus présumé de sa position dominante sur le marché indien, a rapporté . citant une source et des documents. L’affaire antitrust allègue qu’Apple oblige les développeurs d’applications à utiliser son système d’achat in-app et prend une forte réduction en retour.

FE Online n’a pas vérifié les documents de manière indépendante. Nous avons contacté Apple pour un commentaire et mettrons à jour cet article en conséquence.

Apple est confronté à un défi similaire dans l’Union européenne. L’année dernière, les régulateurs de l’UE ont lancé une enquête sur Apple qui facturait des frais de 30 % dans l’application pour distribuer du contenu numérique payant.

L’association à but non lucratif Together We Fight Society, basée au Rajasthan, a déposé le défi et a fait valoir que les frais de 30 % augmentaient les coûts pour les développeurs et les clients, nuisaient à la concurrence et constituaient un obstacle à l’entrée sur le marché.

La Commission indienne de la concurrence (CCI) devrait examiner l’affaire sous peu et pourrait ordonner une enquête plus large ou la rejeter si elle ne trouve aucun fondement, a déclaré une source à ..

La source de . a déclaré qu’il était possible que la CCI ordonne une enquête car l’UE a déjà enquêté sur cette question.

Selon les données de Counterpoint Research, seuls 2% des 520 millions de smartphones indiens portaient l’iOS d’Apple d’ici la fin de 2020. Cependant, la base de smartphones en Inde du géant de la technologie basé à Cupertino a plus que doublé en cinq ans.

Le cas de l’Inde affirme également que les restrictions d’Apple sur la communication développeur-consommateur sur les solutions de paiement sont anticoncurrentielles. Le pétitionnaire a également allégué que cette décision nuisait aux processeurs de paiement indiens qui prélèvent des frais de service beaucoup plus bas, de 1 à 5 %.

Plus tôt cette semaine, l’Assemblée nationale de Corée du Sud a approuvé un projet de loi interdisant aux opérateurs de magasins d’applications tels qu’Apple et Google de restreindre les développeurs d’applications à leurs systèmes de paiement propriétaires.

La CCI mène déjà une enquête contre Google pour une violation similaire après que des start-up indiennes se soient inquiétées de ses frais de paiement via l’application. L’enquête de la CCI, toujours en cours, fait partie d’une enquête antitrust plus large sur Google.

