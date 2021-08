Le système de paiement Thaïlande-Europe sera amélioré par le corridor de transfert de blockchain Stellar Crypto new media

in

TL;Répartition DR

La blockchain stellaire continue de faire la une des médias grand public alors qu’elle se prépare à améliorer les systèmes de paiement transfrontaliers. Le corridor de transfert Thaïlande-Europe qui sera hébergé sur la blockchain Stellar cherche à faciliter le transfert de fonds. Velo Labs s’est associé à deux sociétés monétaires pour développer et héberger un corridor de transfert de fonds entre la Thaïlande et l’Europe.

La blockchain stellaire est l’une des technologies de blockchain les plus importantes et les plus prometteuses qui a maintenant un nouveau cas d’utilisation. La chaîne Stellar hébergera désormais un nouveau couloir de transfert de fonds pour faciliter les paiements à travers les frontières de plusieurs nations.

La société de premier plan Velo Labs s’est associée à deux sociétés monétaires, Bitazza dirigée par Kavin Phongpandecha et Tempo Payments dirigée par Suren Ayriyan. Les deux organisations, ainsi que Velo Labs, ont mis au point un projet de 17 milliards de dollars pour améliorer le réseau de paiement entre les différents pays.

Hébergement sur Stellar Blockchain

Stellar Chain sera responsable de l’hébergement du nouveau projet de 17 milliards de dollars qui a été construit par Velo Labs et les deux autres sociétés monétaires. Les organisations visent à connecter environ 27 pays européens avec la Thaïlande, permettant le transfert de paiements de transfert entre eux.

Les jetons Velo seront utilisés avec les crédits numériques Velo pour mettre en œuvre chaque activité de transfert de fonds. Avec l’annonce du projet de 17 milliards USD, les entreprises visent à fournir un mode de paiement meilleur marché et meilleur.

La position de la Thaïlande sur la crypto

La Banque de Thaïlande ne semble pas aimer les crypto-monnaies, les pièces stables ou l’utilisation de la crypto comme moyen de paiement. Les autorités ont exhorté les gens à éviter les paiements impliquant des crypto-monnaies, car ils estiment qu’il existe des risques potentiels.

Suite à la position négative de la Banque de Thaïlande sur les actifs numériques, la société monétaire a décidé d’impliquer la SEC américaine pour s’assurer que les risques potentiels sont maîtrisés.

Lien source