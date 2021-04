Le système de partage de fichiers FTP fête ses 50 ans | La technologie

Avant le streaming, le P2P ou des services comme Google Drive ou Dropbox existaient, même avant Internet, un système de partage de fichiers permettait de partager des connaissances et de stocker des pages Web, popularisant l’informatique.

Il n’a peut-être pas le glamour de Windows, Mac ou Google Drive. Mais le protocole d’échange de fichiers FTP Il a joué un rôle clé dans le développement des technologies de l’information et d’Internet. Le dernier vendredi le protocole FTP a eu 50 ans.

C’est l’une des rares normes qui est née à l’aube de l’informatique, bien avant qu’Internet ne soit rendu public, et qui est encore largement utilisée aujourd’hui.

Actuellement, il existe près de 4 millions de serveurs FTP actifs et des millions de pages Web sont stockées sur des serveurs qui utilisent ce protocole pour mettre à jour le Web ou le télécharger sur le serveur du fournisseur Internet. Mais, Qu’est-ce que FTP et pourquoi est-ce si important?

Protocole de transfert de fichiers ou FTP, c’est-à-dire, Protocole de transfer de fichier, est une norme publiée sur 16 avril 1971 pour échanger des fichiers entre ordinateurs. Il restait encore 20 ans avant qu’Internet ne soit ouvert à tous et que des pages Web soient créées, donc c’était différent de ce qu’il est maintenant.

Il s’appellait RFC 114 et il permettait d’accéder à un ordinateur et de télécharger des fichiers à partir de certains dossiers.

Cette norme évoluait avec des améliorations successives. En 1980, il a adopté le protocole TCP / IP sur quelles pages Web et Internet moderne sont basés, et en 1985, FTP est officiellement né, qui est la même norme que nous utilisons aujourd’hui.

Qu’est-ce qui rend FTP si spécial? Surtout, sa simplicité d’utilisation et sa facilité de connexion à distance à un autre ordinateur, de téléchargement ou de téléchargement de fichiers.

En connaissant simplement l’adresse IP de l’ordinateur et le port d’entrée, vous pouvez télécharger les fichiers que vous partagez ou télécharger les nôtres, même en mode anonyme sans mot de passe (bien que logiquement, la plupart des serveurs FTP demandent un nom d’utilisateur et un mot de passe).

Pendant deux décennies avant Internet et dans les premières années du Web le protocole FTP était presque le seul qui existait pour échanger des fichiers entre ordinateurs, téléchargez-les depuis une page Web, ou même stocker vos propres sites Web. Et cela se fait toujours. De nombreux fournisseurs Internet vous permettent toujours de stocker le Web sur un serveur FTP avant de le télécharger sur Internet, et à partir de là, il est mis à jour.

Avec des programmes comme Filezilla, c’est très simple configurer votre propre serveur FTP pour échanger des fichiers à un niveau personnel, bien qu’aujourd’hui tous les navigateurs intègrent un client FTP pour accéder à ces serveurs sans installer d’applications supplémentaires. Lorsque vous téléchargez un fichier à partir d’un site Web, dans de nombreux cas, cela se fait toujours à partir d’un serveur FTP, même si vous ne le savez pas.

Le protocole FTP lui-même n’est pas très sécurisé, car bien qu’il utilise un nom d’utilisateur et un mot de passe, la connexion n’est pas cryptée et un pirate informatique expérimenté peut l’intercepter et voir les fichiers échangés. C’est pourquoi il existe des applications comme SCP Oui SFTP qui crypte la connexion.

FTP vient d’avoir 50 ans, et comme nous l’avons vu, il est toujours utilisé de manière massive pour les échanges personnels et les sauvegardes. Surtout par ceux qui résistent à l’utilisation du cloud des grandes entreprises, massivement espionné.

Sans FTP Internet ne se serait pas répandu ou popularisé aussi rapidement Dans le monde entier. Joyeux anniversaire!