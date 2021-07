Le système de points de pénalité “stupide” n’est pas ce que la F1 devrait être

Lando Norris a critiqué le système de points de pénalité de la Formule 1 après que sa sanction controversée lors du Grand Prix d’Autriche l’ait proche d’une interdiction automatique.

Le pilote McLaren a quitté la neuvième manche du championnat du monde avec 10 points sur son permis après en avoir récolté deux pour un incident avec Sergio Perez. Deux autres déclencheraient une interdiction automatique.

Norris aura deux points pour une infraction passée retiré de sa licence cette semaine. Cependant, il restera sur au moins huit jusqu’à plus tard dans la saison.

Le pilote McLaren a défendu son record et a déclaré que des points de pénalité ne devraient être accordés qu’aux conducteurs qui ont commis des actes potentiellement dangereux.

“À mon avis, il devrait y avoir des décisions sur le moment où quelqu’un a fait quelque chose de dangereux et a mis quelqu’un en danger et a fait quelque chose qu’il n’aurait pas dû faire”, a déclaré Norris. “Et puis vous avez la course et quand les gens doivent faire preuve de bon sens.”

Le pilote McLaren a récolté trois points de pénalité pour un incident lors d’une séance de qualification à Bakou où il a passé l’entrée de la voie des stands alors que la séance était sous drapeau rouge. Norris ne savait pas s’il allait au stand et étant donné sa vitesse d’approche élevée, il ne voulait pas s’engager à l’entrée de la voie des stands, ce qui, selon lui, était la chose la plus sûre à faire.

“Je n’ai mis personne en danger”, a déclaré Norris. « En fait, c’était le contraire et j’ai tout fait en toute sécurité. Pourquoi devrais-je mériter des points de pénalité pour ça ? Pourquoi devrais-je mériter des points de pénalité aujourd’hui pour quelqu’un qui entre dans le gravier ? »

Il souhaite que la Formule 1 établisse une distinction plus nette entre les actes véritablement dangereux et les incidents de course typiques.

« Rien de ce que j’ai fait n’est dangereux », déclara Norris. « Peut-être que dans certains cas, vous méritez une pénalité en piste parce que vous avez fait quelque chose de mal en termes de course et que vous venez de faire une erreur.

«Mais alors vous avez des choses que les gens font de temps en temps qui sont purement dangereuses. Si vous dépassez vraiment dans un drapeau jaune et faites autre chose qui est clairement une règle qui mettra les gens en danger, je comprends les points de pénalité pour un pilote et si cela s’additionne, vous obtenez une interdiction de conduire ou une interdiction de course.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

« Mais pour des petites choses comme ça, c’est stupide à mon avis. Ce n’est pas ce que devrait être la Formule 1. Je m’attendrais et j’espère que d’autres personnes me soutiendront sur ce genre d’opinion.

Aucun pilote de Formule 1 n’a jamais accumulé suffisamment de points pour mériter une interdiction d’une course. Cependant, Mahaveer Raghunathan l’a fait deux fois en 2019 en Formule 2.

Comment Norris a accumulé 10 points de pénalité en 12 mois

DateTourSessionInfractionPoints de pénalité10/07/2020StyriePremier entraînementDépassé sous drapeaux jaunes214/11/2020TurquieQualificationDrapeau jaune excès de vitesse305/06/2021AzerbaïdjanQualificationN’a pas pu se rendre au stand immédiatement après le drapeau rouge304/07/2021AutricheCourseImpliquée dans un incident2

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Autriche 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Autriche 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :