Le système de prestations de chômage en cas de pandémie facilite la montée en flèche de la fraude, selon les experts ⋆ .

La fraude au chômage continue d’augmenter pendant la pandémie de coronavirus, selon plusieurs responsables étatiques et experts en vol d’identité.

Les experts ont déclaré que l’aide fédérale au chômage hebdomadaire qui a débuté en mars de l’année dernière est un aimant pour les fraudeurs nationaux et étrangers. Le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars du président Biden continue de verser un paiement fédéral hebdomadaire supplémentaire de 300 $ en plus des avantages de l’État jusqu’en septembre.

La décision prise par le Congrès de permettre aux entrepreneurs indépendants de toucher pour la première fois des prestations de chômage «a créé une opportunité unique pour chaque escroc, fraudeur et voleur dans le monde, et ils ont sauté sur l’occasion de profiter de cette opportunité, »A déclaré Douglas Swetnam, chef de section de l’unité de confidentialité des données et de vol d’identité au bureau du procureur général de l’Indiana.

Le pic des activités frauduleuses pendant la pandémie a été sans précédent, a déclaré le Swetnam lundi lors d’une table ronde minoritaire du Comité des voies et moyens de la Chambre des communes intitulée «60 milliards de dollars et comptage: les conséquences d’une fraude au chômage pandémique incontrôlée».

«Dans l’Indiana, ma section a connu une augmentation de 1 500% des rapports de fraude par vol d’identité en 2020», a déclaré Swetnam. «Nous sommes sur la bonne voie pour établir un nouveau record pour 2021.»

Amy Simon, ancienne chef de cabinet de l’administration de l’emploi et de la formation au ministère du Travail, a déclaré que la conception du système fédéral d’indemnités de chômage en cas de pandémie a «facilité la fraude», en partie parce qu’elle permettait à «l’autocertification» des candidats de se qualifier pour les paiements hebdomadaires. .

«J’ai juste besoin de cocher une case et de dire que cela m’est arrivé, donc dans un certain sens, la conception statutaire du programme a facilité la fraude», a-t-elle déclaré.

Eva Velasquez, PDG du Centre de ressources sur le vol d’identité, a déclaré que dans les appels à son organisation, la fraude au chômage était la catégorie avec le plus grand nombre de victimes.

«Nous avons vu une augmentation de 4 800%, je ne me trompe pas, c’est une augmentation de 4 800% dans ce type de cas», a-t-elle déclaré. «Nous sommes en passe de dépasser nos chiffres de 2020 avant la fin du deuxième trimestre de cette année.»

Velasquez a déclaré que le vol d’identité lié aux allocations de chômage n’avait pas du tout diminué.

«Si quoi que ce soit, nous le voyons augmenter», a-t-elle déclaré.

Faisant référence à l’augmentation «choquante» de 4 800% rapportée par Velasquez, le représentant républicain Vern Buchanan, de Floride, a déclaré qu’il «ne peut imaginer que quiconque perde ce genre d’argent s’il était géré par une entreprise ou quoi que ce soit d’autre, affaires – c’est écoeurant.

Swetnam a déclaré que les États n’étaient pas prêts à gérer le déluge de demandes de chômage en cas de pandémie, qui ont été ouverts à de nouvelles catégories de travailleurs, tels que les travailleurs indépendants, avec l’adoption de prestations fédérales améliorées en 2020. Les fraudeurs utilisent souvent les informations personnelles d’individus qui ont été victimes de violations de données pour soumettre des réclamations frauduleuses, a-t-il expliqué.

«Il est beaucoup plus facile d’arrêter la fraude avant qu’elle ne se produise que d’essayer de la chasser et de la récupérer, de sorte que la plupart des États n’avaient pas de système mis en place pour de nombreux éléments du [March 2020] CARES Act et le nôtre inclus », a déclaré Swetnam.

Les États «n’étaient tout simplement pas prêts pour le genre d’attaque qu’ils ont eue et les fraudeurs de partout», a-t-il poursuivi, soulignant que les États devraient utiliser des mesures supplémentaires de prévention de la fraude pour les demandes de chômage.

“Certaines des choses que ces systèmes de prévention peuvent faire, par exemple, ils regarderont l’adresse IP du demandeur pour voir si cela a du sens ou si cela correspond aux personnes qui sont censées s’inscrire”, a-t-il déclaré. «Si la personne est censée être originaire de l’Indiana et que l’adresse IP indique le Nigéria, c’est un bon indice qu’il y a un problème.»

Les sources de la fraude au chômage proviennent de l’extérieur de l’État dans la grande majorité des cas, selon Swetnam.

«Nous voyons une bonne quantité qui provient de sources internationales», a-t-il dit, nommant spécifiquement le Nigéria, la Jamaïque et la Russie.

Swetnam a déclaré que le groupe de travail sur la fraude à l’identité du FBI et le ministère du Travail étaient débordés et incapables de suivre le volume des cas de fraude.

«Nous découvrons lorsque nous proposons: ‘Y a-t-il des endroits où nous pouvons envoyer nos cas de fraude?’ La réponse est: «Non, nous n’avons aucune capacité» », a-t-il dit. «C’est un vrai problème. Il n’y a tout simplement pas assez de ressources policières en place pour traiter tous les cas de fraude. »

Michael Rodgers, directeur des politiques et des affaires publiques au bureau du procureur général de l’Ohio, a déclaré que son bureau était limité dans les mesures qu’il pouvait prendre contre les fraudeurs.

«Les États ne sont pas vraiment équipés pour faire face à la fraude sur une base internationale et faire face aux éléments criminels, alors nous nous tournons vraiment vers le ministère de la Justice sur ces questions», a-t-il déclaré. «La portée de la fraude est tellement écrasante, c’est vraiment difficile, il a été difficile pour les forces de l’ordre de mettre la main dessus à ce stade.

Pete Eskew, vice-président senior chez ID.me, a averti que les «questions basées sur la connaissance» ne sont plus des mesures anti-fraude suffisantes lors de l’examen des demandes de chômage et du blocage des voleurs d’identité. Il a déclaré que les fraudeurs connaissaient généralement les réponses à ces questions avec des informations volées.

Il a suggéré que les États mettent en œuvre des mesures anti-fraude d’identité telles que l’obligation pour les demandeurs de chômage de fournir une pièce d’identité avec photo comme moyen de passer un test biométrique.

«Vous ne pouvez pas faire cela si vous n’êtes pas cette personne», a-t-il déclaré, ajoutant que la technologie de son entreprise peut détecter les photos légitimes par rapport aux photos modifiées.