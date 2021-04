Le système de récompenses permet aux utilisateurs d’applications de messagerie décentralisées de gagner de la crypto

Make Sense Labs, une entreprise d’applications décentralisées soutenue par le capital-risque Tim Draper, permet désormais aux utilisateurs de son application de messagerie sociale de gagner des récompenses en crypto.

Selon une annonce de Make Sense, la société de technologie a lancé lundi la fonction de récompenses cryptographiques sur son application Sense Chat développée pour la première fois en 2018. L’application permettrait aux utilisateurs de gagner les jetons SENSE natifs de la société en interagissant avec d’autres en ligne, en s’abonnant à différents canaux. , en invitant de nouveaux utilisateurs et en créant des fils de discussion.

Crystal Rose Pierce, PDG de Make Sense et épouse de la figure controversée de la cryptographie Brock Pierce, a déclaré que le projet avait été créé pour être exempt de collecte de données par des tiers généralement associée à des sociétés de médias sociaux et de messagerie de haut niveau comme Facebook. Elle affirme que les utilisateurs de l’application conserveront le contrôle de leurs données tout en préservant la confidentialité.

«Nous pensons que les données d’une personne sont uniquement les leurs et que la valeur de ces données devrait être la leur», a déclaré Pierce. « En utilisant Sense Chat, les membres sont habilités à avoir plus de contrôle sur leur expérience, à se récompenser mutuellement et à organiser le contenu en utilisant leurs jetons SENSE comme un ‘vote’. »

Même les applications de messagerie créées dans l’intention de préserver la confidentialité des utilisateurs ont subi des violations massives. L’année dernière, Telegram a subi une fuite de données qui a exposé certaines données personnelles de ses utilisateurs sur le darknet. Alors que l’application de messagerie Signal accepte les dons en crypto, Sense Chat est peut-être l’une des rares applications axées sur la confidentialité à offrir des récompenses cryptographiques.

SENSE, basé sur la blockchain EOS, est actuellement évalué à un prix de 0,005918 $ au moment de la publication avec une capitalisation boursière de plus de 10 millions de dollars.