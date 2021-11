Le système de reconnaissance faciale Facebook Shuttering supprimera les données de plus d’un milliard d’utilisateurs

Facebook ferme son système de reconnaissance faciale et supprimera les données faciales de plus d’un milliard de ses utilisateurs, a annoncé ce matin la société mère de Facebook, Meta.



Les personnes qui ont opté pour la reconnaissance faciale ne seront plus automatiquement reconnues dans les photos et les vidéos, et leurs modèles de reconnaissance faciale seront supprimés.

Selon le vice-président de l’intelligence artificielle de Facebook, Jerome Pesenti, Facebook procède à ce changement car il doit peser les cas d’utilisation positifs de la reconnaissance faciale par rapport aux préoccupations sociétales croissantes », car les régulateurs « doivent encore fournir des règles claires ».

La reconnaissance faciale est disponible sur Facebook depuis 2011, et au moment de ses débuts, Facebook a activé automatiquement la fonctionnalité pour plus de 500 millions de personnes. L’option, appelée à l’époque Tag Recognition, a été conçue pour reconnaître les utilisateurs de Facebook dans les photos et vidéos publiées par d’autres utilisateurs, en taguant toutes les personnes sur la photo.

Le lancement de la fonctionnalité a suscité des problèmes de confidentialité immédiats, qui ont persisté à ce jour. Facebook en décembre 2017 a introduit une fonction de reconnaissance faciale étendue et, avec elle, une option de désinscription.

Facebook affirme que plus d’un tiers des utilisateurs actifs quotidiens de Facebook ont ​​activé la reconnaissance faciale et que le changement nécessitait une « examen attentif ». Cela désactivera une fonction de texte alternatif automatique pour les utilisateurs aveugles qui fournissait automatiquement les noms des personnes sur les photos.

Bien que la reconnaissance faciale dans son incarnation actuelle soit fermée, Facebook continuera à travailler sur les technologies de reconnaissance faciale.

Pour l’avenir, nous considérons toujours la technologie de reconnaissance faciale comme un outil puissant, par exemple, pour les personnes ayant besoin de vérifier leur identité, ou pour prévenir la fraude et l’usurpation d’identité. Nous pensons que la reconnaissance faciale peut aider pour des produits comme ceux-ci avec la confidentialité, la transparence et le contrôle en place, vous décidez donc si et comment votre visage est utilisé. Nous continuerons à travailler sur ces technologies et à engager des experts externes. Mais les nombreux cas spécifiques où la reconnaissance faciale peut être utile doivent être mis en balance avec les préoccupations croissantes concernant l’utilisation de cette technologie dans son ensemble. La place de la technologie de reconnaissance faciale dans la société suscite de nombreuses inquiétudes et les régulateurs sont toujours en train de fournir un ensemble clair de règles régissant son utilisation. Au milieu de cette incertitude persistante, nous pensons qu’il est approprié de limiter l’utilisation de la reconnaissance faciale à un ensemble restreint de cas d’utilisation.

La reconnaissance faciale et les fonctionnalités qu’elle permet seront officiellement supprimées « au cours des prochaines semaines ». Lorsqu’elle est désactivée, les personnes ne seront plus automatiquement reconnues sur les photos et ne verront plus les tags suggérés.