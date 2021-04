Le système de refroidissement sophistiqué de Lenovo Legion 2 Pro fuit dans les derniers clichés en direct

Des photos en direct du Lenovo Legion 2 Pro ont été divulguées.Les images présentent le design arrière unique du téléphone.Lenovo fera ses débuts le 8 avril en Chine.

Les téléphones de jeu ont toujours fait preuve de prudence en ce qui concerne leur conception physique, certaines marques optant pour un éclairage RVB, des coloris choquants ou des plaques arrière transparentes. Désormais, des fuites de photos du Lenovo Legion 2 Pro suggèrent que la société chinoise poursuivra cette tendance.

Des prises de vue en direct ont été publiées sur Weibo, présentant la conception finale possible du Lenovo Legion 2 Pro. Les utilisateurs devront se contenter d’une lunette minimale au bas de l’écran, mais n’auront pas à se soucier d’une encoche ou d’une découpe de l’appareil photo. La prise de vue en selfie est prise en charge par une caméra contextuelle de 44 MP montée sur le côté. Cependant, c’est le design arrière qui ressort vraiment. Jetez un œil aux photos ci-dessous.

Le milieu de la plaque arrière de la Legion 2 Pro présente une bosse en forme de ceinture. Il abrite le logo Legion, la caméra principale OmniVision 64MP et le tireur tertiaire. Un petit ventilateur est également visible avec des fentes d’aération sur le côté. Lenovo avait taquiné deux ventilateurs pour mieux refroidir le Snapdragon 888 et 16 Go de RAM. Des fentes d’aération sont également apparentes sur le côté du téléphone.

L’ajout d’un système de refroidissement liquide devrait améliorer les performances du chipset Snapdragon, mais la conception de la Legion 2 Pro n’est peut-être pas du goût de tout le monde. Le premier téléphone de jeu de Lenovo, le Legion Phone Duel, offrait sans doute une esthétique plus appétissante.

Au-delà de son apparence, nous savons également que le Legion 2 Pro arborera un écran AMOLED de 6,92 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz. Une batterie de 5500 mAh alimentera le téléphone.

Le Lenovo Legion 2 Pro fera ses débuts le 8 avril en Chine, alors attendez-vous à ce que les détails de prix et de disponibilité suivent plus tard cette semaine. Que pensez-vous du design? Faites-nous savoir en répondant au sondage ci-dessous.

Chargement du sondage