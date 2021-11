Le système dépressionnaire de la mer d’Oman apportera des jours de pluie à Mumbai et les températures augmenteront

Mumbai connaît rarement des précipitations après le retrait de la mousson du sud-ouest. (Déposer)

Mumbai devrait connaître des jours de pluie, accompagnés d’éclairs, jusqu’à vendredi, a annoncé le Département météorologique indien (IMD). La température dans la ville est également susceptible d’augmenter après une brève période froide semblable à l’hiver.

Le département Met s’attend à ce qu’une zone de basse pression se développe sur le centre-est de la mer d’Arabie au large de la côte sud du Maharashtra. Ce système météorologique apportera des orages et des éclairs à Mumbai et dans les districts voisins jusqu’à vendredi.

Le météorologue privé Skymet a déclaré qu’une circulation cyclonique s’était développée sur le centre-est et le sud-est adjacent de la mer d’Arabie, au large des côtes du nord du Kerala et de la côte du Karnataka. Le régime météorologique devrait s’accentuer avant de se déplacer vers le nord et s’enfoncer profondément dans la mer au cours des trois ou quatre prochains jours. La zone de basse pression qui se développera en conséquence devrait devenir bien marquée d’ici mercredi, a ajouté Skymet.

Un creux est également susceptible de s’étendre le long de Konkan et des côtes du Karnataka et de Konkan, étant plus important entre Mumbai et Goa, a déclaré Skymet.

L’agence météorologique privée voit le système météorologique de la mer d’Arabie influencer les conditions locales jusqu’à dimanche. Skymet a prédit que la fréquence des précipitations augmenterait mercredi et jeudi. Mumbai et sa banlieue pourraient recevoir des précipitations de l’ordre de 10 à 20 mm au cours des quatre à cinq prochains jours, a-t-il déclaré.

Selon les prévisions à sept jours de l’IMD, les températures minimales et maximales de la ville devraient rester au-dessus de la normale.

Skymet a déclaré que la plupart des précipitations se produiraient le soir et la nuit. Skymet a également prédit des nuages ​​moyens à d’autres moments. Cependant, il a également déclaré que les averses n’étaient pas susceptibles d’être intenses pour causer des désagréments aux citoyens.

Le département du Met a déjà émis une « alerte jaune » sur la plupart des districts du Madhya Maharashtra et du sud de Konkan jusqu’à vendredi. Il a averti les pêcheurs de ne pas s’aventurer dans le centre-est et le sud-est de la mer d’Arabie le long et au large des côtes du Karnataka et du nord du Kerala aujourd’hui. Il a étendu un avertissement similaire aux pêcheurs le long et au large des côtes de Goa et du sud du Maharashtra pour aujourd’hui et mercredi.

Mumbai connaît rarement des précipitations après le retrait de la mousson du sud-ouest. Le climat de la ville reste majoritairement humide et chaud jusqu’à la fin novembre.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.