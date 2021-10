Le système d’exploitation analogique transformera la poche analogique en un puissant catalogue de jeux rétro

La poche analogique approche enfin de sa date de sortie, et avec elle vient l’annonce du système d’exploitation riche en fonctionnalités de l’appareil portable. Le système d’exploitation analogique va au-delà de la simple prise en charge des fonctions fondamentales de Pocket et est plutôt un nouveau portail pour la préservation de tous les jeux pris en charge par Pocket.

Analogue OS est conçu comme le nouveau moyen pour les collectionneurs passionnés de cataloguer, sauvegarder et partager leurs jeux et expériences avec d’autres joueurs partageant les mêmes idées, ajoutant des fonctionnalités jamais possibles pour la gamme de Game Boy (original, Color et Advance), Jeux Atari Lynx et Game Gear pris en charge. Cela commence par les états de sauvegarde, le système d’exploitation vous permettant de stocker de nombreux instantanés de sauvegardes à partir de n’importe quel titre pris en charge, vous permettant de suspendre l’action où que vous soyez.

Le système d’exploitation analogique vous permet également de capturer directement des moments de votre jeu, avec un stockage intégré de toutes vos captures d’écran répertoriées par jeu. Les jeux eux-mêmes peuvent également être collectés dans des listes de lecture (qui peuvent également être partagées) et leurs données modifiées afin que vous puissiez ajouter des illustrations personnalisées, des titres, etc. Il existe également de belles fonctionnalités de qualité de vie, telles qu’une chronologie de votre activité sur le Pocket qui vous permet de voir ce avec quoi vous étiez occupé en dernier, et un calendrier complet qui présente votre utilisation de chaque jeu.

Pour ceux qui aiment vraiment collectionner, Analogue OS vous permettra également de vérifier les révisions des jeux de cartouches en déplacement, ce qui facilitera grandement la recherche de révisions très spécifiques. En branchant simplement une cartouche, Analogue OS vous fournira des détails spécifiques sur son numéro de révision et des métadonnées supplémentaires, ce qui pourrait être utile pour les jeux qui ont traversé de nombreuses versions car certains actifs ont été supprimés ou inclus.

Les états de sauvegarde sont une grande partie de l’OS analogique

Tout cela est si impressionnant en raison de la façon dont la poche analogique est construite. Avec deux processeurs FPGA, Analogue y parvient pour la première fois au niveau matériel, selon la société. Analogue souligne qu’aucune émulation n’est impliquée, ce qui rend l’inclusion de fonctionnalités jamais prises en charge par les jeux eux-mêmes encore plus impressionnante. Analogue dit également que Analogue OS permettra aux amateurs d’utiliser le noyau FPGA secondaire pour apporter des modifications et de nouveaux ajouts de fonctionnalités, tandis qu’Analogue lui-même mettra à jour le système d’exploitation périodiquement.

La poche analogique est déjà épuisée depuis des lustres, mais les commandes devraient commencer à être expédiées en décembre de cette année.