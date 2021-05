Le système d’exploitation Blockchain, Glitch, apporte une nouvelle plate-forme pour les applications DeFi

Compartir

L’utilisation de la blockchain comme plate-forme de développement, plutôt que comme un simple registre distribué, est devenue extrêmement populaire ces dernières années. Même voir la blockchain en tant que telle n’existe pas depuis très longtemps, seulement environ 5 à 6 ans, depuis qu’Ethereum est apparu et a souligné des utilisations alternatives de la technologie sous-jacente des monnaies numériques.

Cependant, beaucoup de progrès ont été réalisés au cours de ces courtes années, et aujourd’hui, la blockchain a de nombreux produits à offrir. Des contrats intelligents aux applications décentralisées, tout le secteur financier décentralisé, qui a explosé en 2020, et le secteur des jetons non fongibles, qui explose en ce moment, et ce ne sont que les inventions les plus grandes et les plus innovantes.

Il existe également des modèles de jetons, pour la création facile de nouvelles pièces et projets, des pièces stables, qui servent de valeur refuge pendant les périodes baissières et un moyen facile d’accéder aux plates-formes qui ne permettent pas les achats fiat, et bien plus encore est déjà disponible.

Mais, malgré tous les avantages de l’utilisation de la blockchain de cette manière, elle présente également de nombreux défauts, le manque d’évolutivité, les longues périodes de traitement des transactions et les frais de transaction élevés ne sont que quelques-uns, mais aussi les plus gros problèmes. Heureusement, il existe des projets qui visent également à résoudre ces problèmes et à permettre à la technologie blockchain d’atteindre son plein potentiel.

Un exemple est Glitch, qui est un système d’exploitation basé sur la blockchain qui a été conçu pour un domaine particulier de l’industrie dApp: des applications décentralisées axées sur la finance.

En d’autres termes, Glitch n’est pas comme les écosystèmes blockchain existants et n’est pas destiné à être un jeu d’application. Ses fonctionnalités ont été spécifiquement développées pour faciliter les paiements et les transactions afin d’améliorer le secteur financier du marché des dApps.

Qu’est-ce que Glitch a à offrir?

Le projet comprend que c’est quelque chose dont le secteur DeFi a besoin, mais n’a pas. Leur objectif est d’offrir une faible barrière à l’entrée pour les utilisateurs réguliers et les développeurs et d’étendre les produits et services au-delà de leur base d’utilisateurs actuelle. Ses solutions incluent une mise à l’échelle améliorée, vous rapprochant de la couche 1 grâce à un traitement des transactions hautes performances et à faible latence. Il utilise également un système de vote DPOS en décomposition, ce qui réduit le pouvoir de vote au fil du temps. En conséquence, il garantit une gouvernance équitable.

Enfin, Glitch encourage également le soutien de la communauté en offrant un modèle de partage des revenus, qui garantit que les frais de réseau restent bas et acceptables pour tous ses utilisateurs.

Glitch a également créé son premier et principal produit, l’échange décentralisé appelé GEX. La plate-forme est la réponse de Glitch aux DEX, qu’elle a créée avec Orion pour offrir un produit avec des tarifs imbattables et la capacité de gérer un grand nombre de transactions importantes.

Pendant ce temps, tout l’écosystème du projet est basé sur une série de fonctionnalités critiques exécutées par un groupe de contrats intelligents de base. Cela permet de garder les choses simples et faciles à comprendre, sans compromettre la sécurité sur la route.

Un autre excellent produit de la plate-forme et de son écosystème est un portefeuille d’extension de navigateur, ainsi qu’un navigateur avec une interface de gouvernance. Le GEX lui-même reste le produit phare, car il s’agit d’un moteur P2P sans autorisation qui permet un trading d’actifs facile, rapide et bon marché, avec des règlements en temps réel. Il a également sa crypto-monnaie native, un jeton appelé GLCH, qui alimente tout l’écosystème.

En mars, le projet a connu ce qu’il a appelé une méga-semaine, indiquant à quelle vitesse il se développe et étend ses services. Il a réalisé ses meilleures listes CEX les 24 et 30 mars, son principal partenariat le 25 mars et une intégration majeure le 27 mars. Pourtant, le projet est loin d’être terminé avec la croissance et de nouvelles améliorations, de nombreuses nouvelles annonces peuvent donc également être attendues à l’avenir.

Le partenariat annoncé le 25 mars était avec une plateforme technologique appelée UNION, qui combine une protection combinée et un marché secondaire liquide avec un modèle multi-jetons. Grâce à lui, GLITCH a eu l’opportunité d’appliquer les outils de gestion des risques d’UNION et, en particulier, une nouvelle couche de protection pour les contrats intelligents dans son coffre de distribution de revenus. Quant à l’annonce de l’intégration, elle a été associée à un autre partenariat avec Ramp, une solution de financement décentralisée mondiale qui se concentre sur le déblocage de capitaux liquides à partir d’actifs numériques jalonnés. Cette équipe a deux objectifs: construire un pont pour GLCH du réseau ETH à BSC, et créer un stablecoin qui se lancerait sur la blockchain Glitch à un moment donné dans le futur.