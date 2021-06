Le système éducatif indien : l’énigme de la qualité

La nouvelle politique de l’éducation, 2020 a fixé un objectif d’augmenter l’investissement public dans le secteur de l’éducation à 6% du produit intérieur brut.

Par le Dr Vidya Mahambare

Près de 98 % des 682 étudiants indiens qui ont participé aux Olympiades internationales de sciences et de mathématiques entre 1989 et 2019 ont remporté une médaille d’or, d’argent ou de bronze, ou une mention honorable, selon le site Internet du Centre Homi Bhabha pour l’enseignement des sciences. Il s’agit d’une réalisation phénoménale de nos enfants sur la scène internationale.

Réussir dans des événements hautement compétitifs et de classe mondiale nécessite un effort et un dévouement énormes de la part des étudiants ainsi que de leurs écoles, enseignants et mentors. Nous devrions à juste titre célébrer ces réalisations exceptionnelles. Cependant, il faut aussi reconnaître que la majorité des enfants indiens n’ont pas la chance d’avoir accès à une éducation de qualité qui peut les aider à optimiser leur potentiel.

Notre système d’éducation commence à laisser tomber nos enfants dès le début. Seuls environ 51% de nos enfants du Std III peuvent lire le texte du Std I, selon l’Enquête annuelle de Pratham sur l’éducation 2019. Cela signifie que la moitié de tous les enfants du Std III ont déjà au moins deux ans de retard par rapport à l’endroit où ils devraient être. .

De même, à l’autre extrémité du spectre, d’autres estimations du taux d’employabilité des jeunes Indiens lorsqu’ils entrent sur le marché du travail vont de seulement 15 % à environ 50 %. Encore une fois, au mieux seulement la moitié de nos jeunes satisfont aux exigences des employeurs.

Où sont les principaux problèmes du système éducatif indien et que peut-on faire pour les résoudre ? L’éducation est un exemple classique de ce qu’un célèbre économiste Richard Musgrave a appelé les biens du mérite. Les biens de mérite sont ceux dont les bénéfices ne sont pas pleinement réalisés par un individu au moment de la consommation, contrairement à d’autres achats typiques. Les enfants et leurs parents ne peuvent pas connaître le véritable avantage personnel de bien étudier en termes d’emplois, de salaire ou de statut futurs, mais ils ne peuvent voir que le sacrifice actuel requis. Les individus peuvent donc sous-investir dans l’éducation.

Plus important encore, la consommation de biens de mérite a des retombées positives. Autrement dit, la valeur de l’éducation n’est pas limitée à un individu, mais elle confère des avantages à la société dans son ensemble. Une personne instruite et qualifiée augmente les niveaux de productivité dans l’économie, ce qui est la clé de la prospérité. Compte tenu des avantages personnels et sociétaux, la plupart des pays ont donc rendu obligatoire un niveau minimum d’éducation et offrent une éducation de base soit gratuite, soit à un coût subventionné.

En vertu de la loi sur le droit à l’éducation de 2009, les enfants de 6 à 14 ans ont droit à une éducation gratuite et obligatoire en Inde. En mettant l’accent sur l’amélioration de la scolarisation, bien que nous ayons atteint une scolarisation quasi universelle, les avantages de l’éducation ne sont pas réalisés par les années de scolarité, mais par les résultats d’apprentissage.

Les écoles et collèges publics en Inde ont tendance à avoir des enseignants plus qualifiés et formellement formés qui sont également payés plus que nombre de leurs homologues privés en général.

En outre, les écoles publiques ne sont pas seulement gratuites en termes de frais de scolarité, mais fournissent également des repas gratuits à midi et du matériel pédagogique tels que des manuels.

Pourtant, les parents indiens préfèrent de plus en plus les écoles privées et la demande d’enseignement privé tend à augmenter avec les niveaux de revenu. Par exemple, alors qu’environ 90 % des enfants du Bihar, l’État le plus pauvre de l’Inde, fréquentaient des écoles publiques en 2018-2019, le même chiffre est inférieur à 38 % au Tamil Nadu, l’un des États les plus prospères. Les parents indiens sont prêts à payer pour de meilleurs résultats d’apprentissage pour leurs enfants, qui dépendent davantage des méthodes d’enseignement et de l’effort d’enseignement moyen.

La disponibilité d’un enseignement privé abordable et de bonne qualité est cependant limitée en Inde. Si l’accès aux écoles privées doit être élargi, l’accent doit également être mis sur l’amélioration des résultats d’apprentissage dans les écoles publiques. La plupart des dépenses publiques consacrées à l’éducation sont consacrées à la gestion des écoles/universités publiques et au paiement des salaires des enseignants, ce qui laisse peu à dépenser pour les infrastructures scolaires et la prestation de l’éducation, à quelques exceptions notables près.

La nouvelle politique de l’éducation, 2020 a fixé un objectif d’augmenter l’investissement public dans le secteur de l’éducation à 6% du produit intérieur brut. Un calendrier définitif devrait être fixé pour améliorer l’infrastructure des écoles publiques et la pédagogie en classe en incitant le secteur privé à investir dans l’infrastructure en échange d’un flux de paiement annuel ou par le biais d’un autre mécanisme.

NEP 2020 reconnaît également que plusieurs régulateurs dans le secteur de l’éducation sont à l’origine de conflits et augmentent le fardeau de la conformité pour les établissements d’enseignement. Une fois de plus, un calendrier doit être fixé, en conjonction avec les discussions avec les gouvernements des États pour rationaliser l’environnement réglementaire. Cela améliorerait le financement privé et étranger dans le système éducatif traditionnel de l’Inde, à l’instar de ce qui s’est passé ces dernières années dans le secteur de l’éducation en ligne, qui n’est pas trop affecté par les interférences réglementaires.

Alors que le rôle de la technologie et de la prestation de l’éducation en ligne augmente, il existe peu d’alternative à l’éducation en face à face si aucun enfant ne doit être laissé pour compte. L’apprentissage en ligne nécessite l’accès à des biens et services complémentaires tels que des smartphones et un accès Internet fiable. L’enquête 2020 de Pratham pour l’Inde rurale a montré que les familles de 38% des enfants n’avaient pas de smartphone et 45% n’avaient qu’un seul smartphone auquel un enfant ne pouvait pas avoir un accès exclusif. Dans tous les cas, pendant les années de formation des enfants, le développement des compétences cognitives et interpersonnelles est essentiel et celles-ci peuvent être favorisées principalement par des méthodes d’apprentissage en face à face.

L’avenir des millions d’enfants indiens réside dans notre capacité à leur dispenser une éducation de qualité. C’est, de loin, le facteur le plus important qui contribuera à accroître l’égalité des chances et à réduire l’écart d’inégalité. La réparation du système éducatif indien ne peut plus attendre.

(L’auteur est professeur d’économie et directeur de programme, PGDM au Great Lakes Institute of Management, Chennai. Les opinions exprimées sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online).

