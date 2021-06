Le système ISA de contrôle de vitesse sera obligatoire à partir de 2022 | Moteur

À partir de mai 2022, tous les véhicules neufs homologués dans l’Union européenne devront être équipés du système de contrôle de vitesse ISA.

A compter de mai 2022, tous les véhicules neufs homologués dans l’Union européenne devront obligatoirement avoir le Système ISA contrôle de vitesse. Cette technologie s’inscrit dans le cadre des aides dites d’aide à la conduite, un système que l’on retrouve actuellement disponible dans un grand nombre de voitures. Jusqu’à présent, il était facultatif, devenant obligatoire avant la fin du premier semestre de l’année prochaine.

Vous entendez sûrement de plus en plus parler d’ADAS. Bien que ce ne soit ni plus ni moins que des systèmes avancés d’aide à la conduite ou des systèmes d’aide à la conduite. Ce sont les connus aides à la conduite, certains systèmes qui contribuent à rendre la conduite plus sûre en plus d’améliorer le confort du conducteur. Le système ISA y est intégré et il sera bientôt obligatoire pour chaque voiture de le monter.

L’ISA travaille avec le régulateur de vitesse pour adapter le vitesse maximale autorisée sur la route. Cependant, ce système dispose de différents capteurs capables d’identifier les panneaux de signalisation, notamment les panneaux de vitesse, pour informer le véhicule de la vitesse maximale autorisée sur chaque route. Le système peut adapter la vitesse dans chaque tronçon suivant cette information et celle qui lui parvient par GPS.

Bien qu’il s’agisse d’un système intrusif, car il peut arrêter d’accélérer pour adapter la vitesse, la voiture ne freinera jamais à aucun moment, du moins à la demande de ce système. Selon différentes études, le système ISA il réduira les collisions de 30 % et les décès de 20 %. De même, on dit qu’il pourra réduire les émissions en adaptant la vitesse à tout moment. Un autre avantage sera l’usure globale plus faible, car elle contribue à réduire l’usure des pneus, des freins ou du moteur. Cela pourrait également vous éviter des contraventions pour excès de vitesse.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.