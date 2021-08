Le système Ping d’Apex Legends est désormais «sans brevet» alors qu’EA annonce un engagement d’accessibilité

Image : Arts électroniques

Electronic Arts a annoncé une promesse de brevet qui donne à ses concurrents un accès totalement gratuit à sa technologie et à ses innovations actuelles liées à l’accessibilité sans la menace de poursuites judiciaires. Ce qui est sympa !

L’éditeur espère que l’engagement, qui, selon lui, est le premier du genre dans le domaine du jeu vidéo, encouragera l’innovation dans les technologies liées à l’accessibilité d’autres entreprises qui sont désormais libres de s’appuyer sur certaines des fondations déjà posées par EA.

Chris Bruzzo, vice-président exécutif du jeu positif, commercial et marketing d’EA, a déclaré dans le communiqué de presse que l’objectif à long terme ici est de rendre les jeux accessibles à tous les joueurs, un objectif qui ne peut être atteint que si l’industrie travaille ensemble pour conduire un changement significatif. :

« Nous espérons que les développeurs tireront le meilleur parti de ces brevets et encourageront ceux qui ont les ressources, l’innovation et la créativité à faire comme nous en prenant leurs propres engagements qui mettent l’accessibilité en premier. Nous accueillons favorablement la collaboration avec d’autres sur la façon dont nous faisons avancer l’industrie ensemble. »

L’engagement intègre actuellement cinq brevets existants qui incluent certaines des technologies les plus innovantes d’EA, dont l’excellent système de ping d’Apex Legends. Le jeu de tir superlatif de Respawn a reçu de nombreux éloges depuis sa sortie pour ce système innovant, qui rend la communication et le travail d’équipe rapides et faciles sans avoir besoin de casques ou de micros, donnant aux joueurs ayant des troubles cognitifs la possibilité de s’impliquer pleinement en leur fournissant d’autres moyens de interagir avec les coéquipiers.

Le système de ping a également été salué pour ses effets positifs sur la toxicité dans le jeu, réduisant le besoin pour les joueurs de communiquer verbalement, éliminant ainsi un moyen pour les joueurs à problèmes de devenir abusifs.

Trois autres brevets impliqués dans l’engagement concernent une technologie largement utilisée dans les franchises FIFA et Madden NFL, des innovations qui détectent et modifient automatiquement les couleurs et le contraste afin d’améliorer la visibilité pour les joueurs ayant des problèmes de vision.

Avec EA également un code open source pour la technologie qui traite des problèmes de daltonisme, de luminosité et de contraste, ainsi que l’inclusion d’un autre brevet impliquant une technologie sonore personnalisée pour les joueurs ayant des problèmes d’audition, le mouvement semble être un pas en avant vraiment positif pour l’industrie avec en ce qui concerne l’accessibilité à l’avenir. Chris Bruzzo a ajouté que :

«Nous sommes toujours à l’écoute de nos joueurs afin de comprendre les besoins non satisfaits auxquels nous devons répondre. Il est important pour nous que tout le monde se sente le bienvenu dans nos jeux, et ce niveau d’inclusion doit être ancré dans les commentaires de la communauté. Ces technologies existent pour aider plus de personnes dans le monde à découvrir de grands jeux, et nous sommes très fiers du rôle que joue notre communauté dans la conduite d’innovations qui peuvent faire la différence.

