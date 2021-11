Le système Ping de Halo Infinite constitue un argument solide pour obtenir un contrôleur Elite

La version bêta multijoueur de Halo Infinite est arrivée pour voler la vedette à Call of Duty: Vanguard et Battlefield 2042, et jusqu’à présent, elle semble faire exactement cela. Mais cela ne veut pas dire que le lancement surprise s’est déroulé sans problème. En plus d’une passe de combat qui a frustré une partie importante de la base de fans, Halo Infinite a un autre problème : son bouton ping ne tient tout simplement pas sur une manette Xbox standard. Ironiquement, la série célèbre pour avoir révolutionné les jeux de tir à la première personne sur un contrôleur de jeu a désormais du mal à faire suffisamment de place à une innovation que le genre a introduite dans les années qui ont suivi cette révolution. Dans l’ensemble, Halo Infinite est un excellent jeu, mais j’ai l’impression que j’aurai besoin d’un contrôleur plus sophistiqué pour bien jouer.

La fonction ping, appelée « marque » dans Halo Infinite, a été popularisée dans les jeux FPS compétitifs avec Apex Legends. Avec lui, vous pouvez repérer des véhicules, du butin et plus encore. Plus important encore, il peut indiquer l’emplacement des ennemis, alertant vos coéquipiers des dangers à la fois proches et lointains.

Halo Infinite a heureusement un bouton ping, mais il est au mauvais endroit sur le contrôleur. Halo Infinite propose également plusieurs schémas de contrôle ainsi qu’un remappage complet du contrôleur, mais aucun schéma proposé par 343 ni aucun remappage personnalisé encore découvert ne résout le problème de l’emplacement du bouton ping. Sur une manette Xbox standard, il y a trop peu de boutons pour tout s’adapter et le ping est laissé pour compte.

Par défaut, le bouton ping de Halo Infinite est placé sur le D-pad, mais cela se révèle être lourd et sous-optimal dès que vous pouvez d’abord essayer de l’utiliser. Un bon bouton ping vous permettra de vous déplacer et de faire un ping en même temps, mais le D-pad vous oblige à retirer votre pouce du stick gauche, ce qui signifie que vous devez arrêter de bouger, pinger ce que vous avez l’intention de faire, puis reprendre. Bien qu’en pratique, cela ne prend qu’une seconde ou moins, ce n’est pas idéal pour un jeu comme Halo, qui a un angle tellement compétitif et où vous pourriez être la cible de tirs à tout moment.

Où mettriez-vous le bouton mark/ping ? Je suis ouvert aux suggestions.

J’ai essayé de déplacer le bouton ping vers RB, mais alors où va mon bouton d’équipement ? Le grappin étant sur le D-pad n’a aucun sens non plus. Je ne peux pas le déplacer vers les manettes de contrôle, car la mêlée et le sprint sont déjà attribués de manière cruciale aux manettes droite et gauche respectivement. J’ai l’impression que partout où je le déplace, il laisse quelque chose d’autre coincé à sa place, même si je remapper tout entièrement. Quoi qu’il en soit, quelque chose d’importance vitale se retrouve sur le D-pad d’une manière qui ne semble ni intuitive ni utile.

Le résultat final de cette première semaine de lancement multijoueur de Halo Infinite est un système de ping que pratiquement personne n’utilise. Bien sûr, parfois des coéquipiers aléatoires dans les jeux multijoueurs ne font pas autant de ping qu’ils le devraient de toute façon, mais la fonctionnalité n’est à peine utilisée par personne en ce moment. J’ai fait un effort pour le faire, mais cela me gêne et me rend parfois vulnérable. Je ne peux reprocher à personne de ne pas utiliser cette fonctionnalité importante dans son état par défaut.

La seule solution que j’ai trouvée est d’utiliser un contrôleur plus sophistiqué. Le recours à quelque chose comme le contrôleur Elite de Microsoft ou une manette de jeu améliorée de la même manière d’une autre société est, semble-t-il, le seul moyen de me donner une couverture suffisante entre mes mains. Avec les palettes supplémentaires qui reposent au bout de mes doigts, j’ai beaucoup plus de contrôle sur la sensation de Halo, ce qui est bien pour moi puisque j’ai un contrôleur avec ces palettes critiques, mais c’est dommage que d’autres personnes puissent être par inadvertance hors de prix. jouer à Halo Infinite avec un bouton ping, ou au moins l’utiliser de la manière la plus optimale. Je peux remapper le ping sur l’une de ces palettes et profiter d’un système de ping plus fluide qui n’exige pas que je perde dans les fusillades les plus rapides qui définissent si souvent les tireurs PvP.

La sortie de l’édition Halo de la manette Xbox Elite n’est certainement qu’un nouveau jouet commémoratif pour les plus grands fans de la série, mais il s’avère que ces gens, et tous ceux comme eux qui achètent la manette et ses quatre boutons supplémentaires, aura un léger avantage concurrentiel lors du passage à Halo Infinite – du moins jusqu’à ce que quelqu’un de plus intelligent que moi trouve la configuration de contrôleur parfaite.

