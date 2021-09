Le système “retourner le casque” revient en Espagne, la meilleure façon de recycler les emballages

25/09/2021 à 9h03 CEST

Chaque seconde en Espagne, 405 canettes, bouteilles et cartons finissent enterrés, brûlés ou abandonnés, un problème en passe d’être résolu grâce au coup de pouce que peut apporter le Système de Dépôt et de Retour (SDDR) des emballages, une formule qui fonctionne déjà dans de nombreux pays européens et est plus efficace que le système de bac de recyclage.

Rendre une bouteille d’eau en plastique, une canette de soda, un carton de jus ou une bouteille de bière en verre au magasin et récupérer l’argent précédemment laissé en dépôt pourrait être une réalité en Espagne en peu de temps.

L’amendement à la loi sur les déchets qui vient d’être présenté conjointement au Parlement par les groupes parlementaires Unidos Podemos, En Común Podem et Galicia En Común et le Parti socialiste ouvre la voie à l’arrivée définitive du Système de Dépôt et de Retour (SDDR) en Espagne, un système qui a été utilisé spontanément pendant de nombreuses décennies par de nombreux magasins d’alimentation.

« C’est un engagement historique du gouvernement aux demandes continues de la société civile pour mettre fin au gaspillage de ressources que représentent les 35 millions de canettes, bouteilles et cartons qui sont perdus chaque jour en Espagne et finissent dans une décharge, dans une usine d’incinération ou abandonnés dans nos rues, routes, rivières et plages& rdquor;, a déclaré dans un communiqué l’entité Retorna, qui promeut la mise en œuvre du SDDR en Espagne, comme de nombreux pays européens l’ont déjà fait depuis des années.

La loi déchets doit transposer les nouvelles directives communautaires sur les déchets, donc l’engagement de revendre les boissons avec consigne, récupérant et modernisant ainsi l’habitude de « rendre le casque », place l’Espagne au niveau des pays les plus engagés dans la lutte contre les plastiques à usage unique.

A ce jour, l’Etat espagnol a défrayé la chronique en Europe en matière de déchets en raison du non-respect des objectifs et de la menace de sanctions de Bruxelles, mais cet amendement pourrait ouvrir une nouvelle voie dans la gestion des déchets. Et est-ce D’ici 2029, tous les États membres devront collecter sélectivement 90 % des bouteilles en plastique et le Système de Dépositaire est, de l’avis des experts, le moyen de garantir la réalisation de cet objectif.

« La Consignation est une mesure perturbatrice car elle implique un changement total dans la manière de gérer les déchets en général. En valorisant réellement le déchet, il cesse de l’être et devient une ressource. Et cela s’applique à la majorité des déchets produits aujourd’hui, certains de grande valeur tels que les téléphones portables ou les appareils électroniques et d’autres à fort impact tels que les débris de démolition et de réhabilitation & rdquor;, a déclaré le président d’honneur de Retorna, Domingo Jiménez Beltrán .

« L’application du Système de Consignation aux emballages est non seulement un grand pas en soi, mais montre également une voie disruptive vers le zéro déchet souhaitable et pas du tout utopique », ajoute-t-il.

Les entités qui composent Retorna célèbrent cette étape et attendent un engagement ferme des différents groupes parlementaires pour qu’elle se concrétise dans les plus brefs délais.

Les 10 clés du système de réutilisation des contenants le plus écologique

1.Un système de dépôt, de remboursement et de retour Il consiste à laisser une petite somme économique (10-20 centimes) lorsque vous achetez une boisson que vous récupérez au moment de rendre le contenant vide dans n’importe quel magasin ou supermarché.

2. S’applique à tous les contenants d’eau, de bières, de boissons gazeuses et de jus, quelle que soit leur matière, car ce sont les contenants les plus consommés à l’extérieur du foyer et les plus susceptibles d’être abandonnés.

3.40 régions du monde vendent déjà les boissons avec consigne et il est possible de récupérer en moyenne 90% des contenants de boissons. Au Portugal, ils ont déjà légiféré en faveur d’un système de dépôt et il sera lancé sous peu.

4.C’est une pratique qui coexiste avec tout autre système de gestion des déchets, car complémentaire des conteneurs colorés ou du système porte-à-porte, qui continuent à traiter le reste des flux de matières.

5.La mesure Il ne coûte rien à l’État ou à l’administration régionale et génère des économies pour les communes, puisqu’ils n’ont pas à gérer la collecte, le traitement et le nettoyage de 20 % en volume des déchets municipaux.

6.Le magasin facture chaque conteneur récupéré et décide de gérer le retour des canettes, bouteilles et cartons automatiquement ou manuellement. En Allemagne, par exemple, 80 % des points de retour sont manuels et 20 % automatiques.

7.Il ne s’agit pas d’une redevance, d’une taxe ou d’un canon, mais d’une caution qui est récupérée une fois le conteneur rendu au magasin ou au supermarché, les prix ne doivent donc pas être modifiés.

8.Réduit les émissions de CO2 de la gestion des déchets d’emballages de boissons de 50 % par rapport au système actuel. Utilisation de la logistique inverse : les camions qui livrent de la nourriture et des boissons récupèrent les conteneurs retournés plutôt que de les retourner vides.

9.Permet la transparence et la traçabilité de chacun des bidons, bouteilles et cartons étals de marché. Il garantit que les producteurs et les emballeurs prennent soin de 100 % des contenants de boissons qu’ils produisent.

10. Le gouvernement ne fait que légiférer. Les marques de boissons et les chaînes de supermarchés doivent gérer le système.

