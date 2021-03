Le système Wi-Fi maillé eero 6 ultra-rapide d’Amazon est de 116 $ de réduction en ce moment – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Nous vivons tous à l’ère numérique en ce moment et pratiquement tout ce qui nous entoure dans nos maisons est connecté à Internet. Des téléviseurs et lecteurs multimédias en streaming que nous utilisons pour le divertissement aux ordinateurs, aux smartphones et même aux prises intelligentes sans fil. Pensez à tous les excellents appareils intelligents connectés au Web que vous possédez et qui vous simplifient la vie. Ils ont tous besoin d’une connexion Wi-Fi rapide et fiable pour fonctionner, et c’est là que la grande vente eero d’aujourd’hui sur Amazon entre en jeu. Après tout, y a-t-il un meilleur cadeau que vous pouvez vous offrir que le cadeau d’un Wi-Fi fiable, ultra-rapide et pour toute la maison?

S’il y en a, nous ne l’avons pas trouvé.

Top Deal du jour Les offres d’Amazon d’aujourd’hui sont jusqu’à 50% de réduction et disponibles ici Prix:0,99 USD Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

D’innombrables critiques de gadgets ont classé les différents produits eero d’Amazon en haut de la liste lors de la comparaison des configurations Wi-Fi maillées. Maintenant le Système Wi-Fi 6 bibande maillé eero 6 est là avec encore plus de vitesse et de fonctionnalités que les systèmes de la génération précédente.

Ce modèle prend en charge les maisons jusqu’à 5000 pieds carrés, ce qui est plus que suffisant pour gérer la plupart des maisons et même les cours qui y sont attachées. Après tout, vos caméras de sécurité à domicile ont également besoin du Wi-Fi. Cette nouvelle configuration Wi-Fi maillée comprend trois routeurs et se vend généralement à 395 $, mais une réduction énorme sur Amazon réduit actuellement le prix à seulement 279 $. C’est une affaire incroyable! Vous pouvez également prendre un Pack de 3 avec un routeur et deux balises pour 223 $ si vous n’avez pas besoin de l’offre groupée avec trois routeurs.

Pour tous ceux qui n’ont pas nécessairement besoin de toutes les nouvelles cloches et sifflets fournis avec le système eero 6, Amazon a également un autre accord qui réduit la génération précédente. système Wi-Fi eero mesh de 200 $ à 169 $. Ce n’est pas une remise aussi importante, mais c’est toujours un prix vraiment phénoménal pour un système aussi apprécié. Regardez à quel point les critiques sont bonnes! Il existe cependant quelques différences clés entre les deux configurations, et la plus importante est que ce modèle prend en charge des vitesses de données allant jusqu’à 350 Mbps au lieu de 500 Mbps. Cela dit, 350 Mbps est plus que suffisant pour la plupart des ménages – tout dépend de la portée et de la fiabilité.

Système Wi-Fi 6 bibande maillé eero 6

Couverture Wi-Fi 6 pour toute la maison – un pack de 3 eero 6 couvre jusqu’à 5000 pieds carrés avec prise en charge de vitesses Wi-Fi allant jusqu’à 900 Mbps (connexion filaire) / 500 Mbps (connexion sans fil).

Équipé de 6 ports Ethernet: obtenez une connexion rapide pour les périphériques fixes (comme les imprimantes ou les ordinateurs) avec deux ports Ethernet filaires sur chaque routeur eero 6.

Comprend un câble Ethernet AmazonBasics – Obtenez une connexion filaire pour vos appareils connectés.

Dites adieu aux zones mortes et à la mise en mémoire tampon – Notre technologie TrueMesh achemine intelligemment le trafic pour réduire les pertes afin que vous puissiez diffuser en toute confiance des vidéos, des jeux et des vidéoconférences 4K.

Présentation du système Wi-Fi 6 bibande maillé Amazon eero 6 avec hub intégré pour maison intelligente Zigbee (3-… Liste des prix:394,57 $ Prix:279,00 $ Vous sauvegardez:115,57 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

système WiFi maillé eero

Couverture pour toute la maison – Un eero 3-pack est un système WiFi pour toute la maison qui remplace votre routeur et couvre jusqu’à 5000 pieds carrés.

Fonctionne avec Alexa – Avec eero et un appareil Alexa (non inclus), vous pouvez facilement gérer l’accès WiFi pour les appareils et les personnes à la maison, en détournant l’attention des écrans et en revenant à ce qui est important.

Fonctionne avec votre fournisseur de services Internet – Eero se connecte à votre modem pour apporter votre connexion Internet existante à chaque coin de votre maison.

Amazon Eero Mesh WiFi System – Remplacement du routeur pour une couverture dans toute la maison (pack de 3) Liste des prix:199,00 $ Prix:169,00 $ Vous sauvegardez:30,00 $ (15%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivre @.Deals sur Twitter pour vous tenir au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.